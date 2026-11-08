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Flaco López provoca o Vasco após classificação do Palmeiras; veja

Cruz-Maltino venceu por 2 a 1 em São Januário, mas foi eliminado nos pênaltis após desperdiçar duas cobranças

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
08/11/2026 20:22
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Flaco López, comemorando gol em Vasco e Palmeiras
Flaco López, comemorando gol em Vasco e Palmeiras (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

A classificação do Palmeiras para a final da Copa do Brasil rendeu provocação nas redes sociais. Após eliminar o Vasco neste domingo (8), em São Januário, o atacante Flaco López publicou uma foto ao lado dos companheiros no vestiário e deixou uma mensagem provocativa aos adversários.

➡️Torcida do Flamengo reage à classificação do Palmeiras: 'Nunca'

Na imagem compartilhada nos Stories do Instagram, o argentino aparece ao lado de outros jogadores do elenco palmeirense, todos comemorando a classificação. Veja:

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➡️ Veja os gols da classificação do Palmeiras à final da Copa do Brasil

Como foi o jogo

Primeiro tempo

O Vasco foi para o intervalo vencendo o Palmeiras por 1 a 0, com gol de Colidio aos 15 minutos. O argentino aproveitou cruzamento de Cuiabano pela esquerda e colocou o Cruz-Maltino à frente, igualando o placar agregado da semifinal. Apesar da vantagem vascaína, o Palmeiras criou as melhores oportunidades da etapa inicial: Flaco López e Arias acertaram a trave, enquanto Maurício parou em grande defesa de Léo Jardim. O primeiro tempo também teve reclamações e cartões amarelos para jogadores das duas equipes.

Segundo tempo

O Palmeiras empatou aos nove minutos, com um golaço de Piquerez, que cortou para dentro e acertou o ângulo de Léo Jardim. O resultado colocava o Verdão na final, mas o Vasco não desistiu e voltou a ficar em vantagem aos 30, quando Puma Rodríguez soltou uma bomba em cobrança de falta. Na reta final, o Cruz-Maltino pressionou em busca do terceiro gol, enquanto o Palmeiras tentou administrar o resultado. Com o placar de 2 a 1 para o Vasco, a decisão da vaga foi para os pênaltis.

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Disputa de pênaltis

O Palmeiras venceu por 6 a 5 e garantiu a classificação para a final da Copa do Brasil. Vitor Roque, Gustavo Gómez, Ramón Sosa, Andreas Pereira e Marlon Freitas converteram suas cobranças, enquanto Giay desperdiçou. Pelo Vasco, marcaram Thiago Mendes, Santiago Sosa, Colidio e Puma Rodríguez. Lescano parou em Carlos Miguel, e Andrés Gómez teve a cobrança decisiva defendida pelo goleiro palmeirense. Léo Jardim também defendeu uma cobrança, de Giay, mas não foi suficiente para evitar a eliminação vascaína.

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