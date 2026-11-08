Tetracampeão da Fórmula 1 ganha camisa do Corinthians das mãos de Memphis
Encontro entre os neerlandeses aconteceu nos bastidores do GP de São Paulo
O atacante Memphis Depay, do Corinthians, presenteou o tetracampeão mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, com uma camisa do clube paulista neste domingo (8), durante o Grande Prêmio de São Paulo, realizado no Autódromo de Interlagos.
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O neerlandês passou pelo paddock e visitou as instalações da Red Bull, marca com a qual mantém uma parceria comercial. Durante o encontro, demonstrou apoio ao compatriota Verstappen e entregou uma camisa do Timão ao piloto.
Memphis esteve acompanhado do meia Zakaria Labyad, também jogador do Corinthians. Durante a visita aos bastidores da corrida, os dois ainda encontraram o atacante Gabigol, do Santos.
Jogadores de futebol marcam presença no GP de São Paulo
O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 reuniu nomes conhecidos do futebol brasileiro neste domingo (8), em Interlagos. Além de Memphis e Gabigol, Neymar e Kaio Jorge aproveitaram a folga para acompanhar de perto os bastidores da categoria e assistir à corrida, que teve largada às 14h (de Brasília).
Acompanhado da esposa, Bruna Biancardi, Neymar visitou as instalações da Red Bull e também presenteou Max Verstappen com uma camisa do clube paulista.
O camisa 10 ainda revelou sua aposta para o pódio, com Lewis Hamilton, Verstappen e o brasileiro Gabriel Bortoleto entre os escolhidos. No entanto, cometeu uma gafe ao falar o nome do piloto brasileiro, episódio que viralizou nas redes sociais.
Gabigol, companheiro de Neymar no Santos, esteve acompanhado da namorada, Rafaella Santos, irmã do camisa 10. O atacante visitou o box da Red Bull e declarou torcida por Verstappen, além de Hamilton e dos brasileiros que disputam a categoria.
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