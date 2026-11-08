Veja gol em Vasco x Palmeiras: Colidio abre o placar
Equipes se enfrentam em São Januário, no Rio de Janeiro, em busca de uma vaga na final
Vasco e Palmeiras estão se enfrentando neste domingo (8), em São Januário, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. As equipes disputam uma vaga na decisão do torneio, que já tem o Grêmio como finalista após superar o Atlético-MG neste sábado.
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Aos 15 minutos da primeira etapa, Cuiabano recebe aberto pela esquerda, vai para cima da marcação de Giay, deixa o camisa 4 do Palmeiras na saudade e cruza na área. Colídio, bem colocado, finaliza de canhota no cantinho de Carlos Miguel.
Qualquer vitória do Vasco por um gol de diferença leva a decisão da vaga para os pênaltis. Se vencer por dois ou mais gols, a equipe carioca garante a classificação para a final da Copa do Brasil pelo segundo ano consecutivo.
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Como chegam Vasco e Palmeiras?
O Cruz-Maltino chega motivado após vencer o Athletico-PR por 3 a 1, de virada, na Arena da Baixada. A tendência é que Pedro Emanuel mantenha a base da equipe que enfrentou o Palmeiras no jogo de ida. A necessidade de reverter o placar, porém, pode levar o treinador a apostar em uma formação mais ofensiva, em busca de espaços na defesa adversária. Recuperado de uma lesão no pé que o tirou da primeira partida, Andrés Gómez deve retornar ao time titular. Outra mudança deve ser a entrada de Gabriel Pereira na vaga do suspenso Saldivia.
Na partida deste domingo, Abel Ferreira deve voltar a escalar alguns titulares que não começaram o confronto pelo Brasileirão, como Flaco López e Giay. Sosa deve ser a novidade entre os relacionados, enquanto Paulinho e Emiliano Martínez seguem como desfalques.
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X PALMEIRAS
SEMIFINAL (VOLTA) - COPA DO BRASIL
📆 Data e horário: domingo, 8 de novembro de 2026, às 17h (de Brasília)
📍 Local: São Januário
📺 Onde assistir: TV Globo (aberta), SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime Video (streaming).
🟨 Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)
🚩 Assistentes: Victor Imazu dos Santos (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)
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