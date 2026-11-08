Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Veja gol em Vasco x Palmeiras: Colidio abre o placar

Equipes se enfrentam em São Januário, no Rio de Janeiro, em busca de uma vaga na final

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
08/11/2026 17:20
Favorite o Lance! no Google
Colidio, atacante do Vasco abre o placar contra o Palmeiras
Colidio, atacante do Vasco abre o placar contra o Palmeiras (Foto: Affonso Andrade/Ag. F8/Folhapress)

Vasco e Palmeiras estão se enfrentando neste domingo (8), em São Januário, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. As equipes disputam uma vaga na decisão do torneio, que já tem o Grêmio como finalista após superar o Atlético-MG neste sábado.

➡️ AO VIVO: Siga Vasco x Palmeiras pela semifinal da Copa do Brasil

Aos 15 minutos da primeira etapa, Cuiabano recebe aberto pela esquerda, vai para cima da marcação de Giay, deixa o camisa 4 do Palmeiras na saudade e cruza na área. Colídio, bem colocado, finaliza de canhota no cantinho de Carlos Miguel.

continua após a publicidade

Qualquer vitória do Vasco por um gol de diferença leva a decisão da vaga para os pênaltis. Se vencer por dois ou mais gols, a equipe carioca garante a classificação para a final da Copa do Brasil pelo segundo ano consecutivo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como chegam Vasco e Palmeiras?

O Cruz-Maltino chega motivado após vencer o Athletico-PR por 3 a 1, de virada, na Arena da Baixada. A tendência é que Pedro Emanuel mantenha a base da equipe que enfrentou o Palmeiras no jogo de ida. A necessidade de reverter o placar, porém, pode levar o treinador a apostar em uma formação mais ofensiva, em busca de espaços na defesa adversária. Recuperado de uma lesão no pé que o tirou da primeira partida, Andrés Gómez deve retornar ao time titular. Outra mudança deve ser a entrada de Gabriel Pereira na vaga do suspenso Saldivia.

continua após a publicidade

Na partida deste domingo, Abel Ferreira deve voltar a escalar alguns titulares que não começaram o confronto pelo Brasileirão, como Flaco López e Giay. Sosa deve ser a novidade entre os relacionados, enquanto Paulinho e Emiliano Martínez seguem como desfalques.

✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X PALMEIRAS
SEMIFINAL (VOLTA) - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: domingo, 8 de novembro de 2026, às 17h (de Brasília)
📍 Local: São Januário
📺 Onde assistir: TV Globo (aberta), SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime Video (streaming).
🟨 Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)
🚩 Assistentes: Victor Imazu dos Santos (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)

continua após a publicidade

Tudo sobre
Sugerida para você!
Bráulio, árbitro de Vasco e Palmeiras, pela Copa do Brasil

Fora de Campo

Decisão de Bráulio em Vasco x Palmeiras vira assunto: 'Vergonhoso'

Há 1 minuto
Thiago Silva orienta Fluminense contra o Corinthians

Fluminense

Jogadores do Fluminense fazem campanha para Thiago Silva permanecer em 2027

Há 46 minutos
Partida de futebol entre Novorizontino e Fortaleza, jogadores disputam a bola com o árbitro próximo ao lance.

Fortaleza

Fortaleza demite Paulo Autuori após derrota na Série B

Há 1 hora
Osmar Stabile, presidente do Corinthians, durante treino do Corinthians

Corinthians

Corinthians volta a atrasar pagamento milionário à União

Há 1 hora
Gabriel Pereira após a partida entre Boca Juniors e Vasco

Vasco

Pedro Emanuel define escalação do Vasco para partida decisiva contra o Palmeiras

Há 1 hora
Estádio São Januário, Vasco da Gama em campo; arquibancadas exibem o letreiro VASCO.

Futebol Nacional

AO VIVO: Siga Vasco x Palmeiras pela semifinal da Copa do Brasil

Há 3 horas
Mais LANCE!
Leila Pereira saudando o torecedor do Palmeiras ao lado do mascote do Verdão - (Foto: Alex Miranda/AtoPress/Folhapress)

Leila manda recado à torcida e valoriza elenco do Palmeiras: 'jogam com a alma'

Veiga durante treino do Palmeiras

Em recuperação, Raphael Veiga divide torcida por Norris e Palmeiras

Fred contra o Grêmio

Atlético-MG: Fred abre o jogo sobre recuperação de lesão

Luis Roberto narrou Brasil x Japão pela Globo (Foto: Reprodução)

Globo muda narrador de Vasco x Palmeiras após ausência de Luis Roberto; saiba quem

Neymar celebrando um gol na Vila Belmiro

Neymar vai renovar? Pai do craque abre o jogo e diz que primeiro precisa 'deixá-lo feliz'

Euller

Vasco x Palmeiras: Euller aponta favorito na Copa do Brasil e analisa diferenças de gestão

Puma Rodríguez celebra o terceiro gol do Vasco na vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense na Copa do Brasil

Vasco vê semifinal contra o Palmeiras como caminho para se garantir na Libertadores

Fred em campo contra o Grêmio

Atlético-MG: Domínguez explica Fred no banco e revela lesão aberta

Bragantino x Internacional, semifinal - volta, Copa do Brasil Feminina, 08/11 às 11h.

AO VIVO: Bragantino x Internacional pela semifinal da Copa do Brasil Feminina

Matheus Gonçalves, que mandou indireta para Filipe Luís, em atuação na final do Mundial de Clubes Sub-20. (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Matheus Gonçalves revela bastidores da saída do Flamengo: 'Não gostava'

Lescano e Fláco López, jogadores de Vasco e Palmeiras

Vasco x Palmeiras: argentinos Flaco e Lescano podem ser decisivos na Copa do Brasil

Jogador do Sport Recife, com listras pretas e vermelhas, domina a bola em jogo da Série B diante do adversário de branco.

Sport, Náutico e Santa Cruz: trio pernambucano volta a disputar a Série B após 22 anos

Marlon celebra a classificação do Grêmio com os companheiros em campo

Marlon detalha sacrifício para jogar em Atlético-MG x Grêmio