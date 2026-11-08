Gol perdido em Vasco x Palmeiras gera revolta: 'Meu Deus'

Vasco e Palmeiras estão se enfrentando neste domingo (8), em São Januário, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. As equipes disputam uma vaga na decisão do torneio, que já tem o Grêmio como finalista após superar o Atlético-MG neste sábado.

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Aos 9 minutos da primeira etapa, Piquerez vai até a linha de fundo na esquerda e cruza. Flaco sobe no terceiro andar, cabeceia e carimba a trave de Léo Jardim. Logo depois, aos 15 minutos, Arias carrega até a entrada da área, sem ser incomodado pela defesa, ajeita o corpo e bate de chapa buscando o cantinho. Bola carimba a trave de Léo Jardim. Veja o lance:

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Nas redes sociais, torcedores lamentaram as chances perdidas, dizendo que quem não faz, leva.



Veja a repercussão:

Qualquer vitória do Vasco por um gol de diferença leva a decisão da vaga para os pênaltis. Se vencer por dois ou mais gols, a equipe carioca garante a classificação para a final da Copa do Brasil pelo segundo ano consecutivo.

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Como chegam Vasco e Palmeiras?

O Cruz-Maltino chega motivado após vencer o Athletico-PR por 3 a 1, de virada, na Arena da Baixada. A tendência é que Pedro Emanuel mantenha a base da equipe que enfrentou o Palmeiras no jogo de ida. A necessidade de reverter o placar, porém, pode levar o treinador a apostar em uma formação mais ofensiva, em busca de espaços na defesa adversária. Recuperado de uma lesão no pé que o tirou da primeira partida, Andrés Gómez deve retornar ao time titular. Outra mudança deve ser a entrada de Gabriel Pereira na vaga do suspenso Saldivia.

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Na partida deste domingo, Abel Ferreira deve voltar a escalar alguns titulares que não começaram o confronto pelo Brasileirão, como Flaco López e Giay. Sosa deve ser a novidade entre os relacionados, enquanto Paulinho e Emiliano Martínez seguem como desfalques.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X PALMEIRAS

SEMIFINAL (VOLTA) - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: domingo, 8 de novembro de 2026, às 17h (de Brasília)

📍 Local: São Januário

📺 Onde assistir: TV Globo (aberta), SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime Video (streaming).

🟨 Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

🚩 Assistentes: Victor Imazu dos Santos (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)