Torcida do Vasco manda recado a Pedro Emanuel após eliminação

O Vasco venceu o Palmeiras por 2 a 1 neste domingo (8), em São Januário, mas acabou eliminado da Copa do Brasil nos pênaltis, após empate no placar agregado. Apesar da queda na semifinal, a postura da equipe cruz-maltina recebeu elogios dos torcedores nas redes sociais, que destacaram a reação do time e mandaram um recado ao técnico Pedro Emanuel.

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Mesmo com a eliminação, os vascaínos reconheceram a entrega da equipe durante a partida. Nas redes sociais, torcedores elogiaram a postura do Vasco, que buscou a virada no confronto e levou a decisão da vaga para as penalidades. As manifestações também tiveram mensagens de apoio a Pedro Emanuel, com vascaínos destacando que, apesar do resultado nos pênaltis, o time foi gigante em campo.

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Veja a repercussão:

Como foi Vasco x Palmeiras?

O Vasco começou a partida em ritmo intenso e abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo. Cuiabano venceu Giay na disputa pela esquerda e cruzou para Colidio, que apareceu bem posicionado na área e finalizou de canhota no canto de Carlos Miguel. O gol igualou o placar agregado da semifinal e colocou o Cruz-Maltino em vantagem na disputa.

Apesar de sair atrás, o Palmeiras criou as principais oportunidades da etapa inicial. Flaco López acertou a trave, assim como Arias, enquanto Maurício parou em uma grande defesa de Léo Jardim. O primeiro tempo também foi marcado por reclamações com a arbitragem e entradas duras. Gabriel Pereira recebeu cartão amarelo após pisão em Arias, lance que gerou pedidos de expulsão por parte dos jogadores palmeirenses.

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Na volta do intervalo, o Palmeiras precisou de apenas nove minutos para empatar. Evangelista acionou Piquerez pela esquerda. O lateral cortou para dentro, deixou Paulo Henrique para trás e acertou um belo chute de direita no ângulo de Léo Jardim, recolocando o Verdão em vantagem no placar agregado.

O Vasco não desistiu e seguiu pressionando em busca do gol que levaria a decisão para os pênaltis. Aos 23 minutos, Puma Rodríguez desperdiçou uma grande oportunidade ao aparecer livre na segunda trave, mas finalizar mal após cruzamento de Andrés Gómez.

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Sete minutos depois, o lateral se redimiu. Lescano rolou para Puma Rodríguez, que soltou uma bomba de direita. A bola passou pelo meio da barreira e venceu Carlos Miguel, colocando novamente o Vasco à frente no placar e empatando o confronto no agregado.

Carlos Miguel durante a partida entre Vasco e Palmeiras, válida pela semifinal da Copa do Brasil, realizada no Estádio São Januario, neste domingo (08). (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

Nos minutos finais, o Cruz-Maltino aumentou a pressão e tentou evitar as penalidades. Puma Rodríguez ainda teve uma oportunidade aos 50 minutos, quando finalizou colocado e mandou a bola muito perto do gol. Sem novas alterações no placar, o árbitro encerrou a partida aos 51 minutos, levando a decisão da vaga para os pênaltis.

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Nas cobranças, Carlos Miguel foi decisivo. O goleiro defendeu as batidas de Lescano e Andrés Gómez, enquanto Léo Jardim também pegou uma cobrança de Giay. Marlon Freitas converteu a última penalidade palmeirense e garantiu a vitória por 5 a 4 nas penalidades, classificando o Palmeiras para a final da Copa do Brasil.