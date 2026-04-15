Na tarde desta quarta-feira (15), o técnico Abel Ferreira foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Nas redes sociais, torcedores do Palmeiras reagiram à decisão de reduzir a pena do português.

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O tribunal reduziu a pena total de oito para sete jogos de suspensão, mantendo o treinador do Palmeiras como desfalque nas competições nacionais. A punição referente à expulsão diante do Fluminense foi reduzida para um jogo. Já a sanção aplicada pelo episódio no clássico contra o São Paulo, de seis partidas, foi mantida.

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Nas redes sociais, a redução não satisfez os torcedores do Palmeiras, que queriam a anulação de todas as punições. Veja os comentários abaixo:

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Abel Ferreira, técnico do Verdão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Veja reação dos torcedores do Palmeiras

Detalhes da punição

Com a punição, Abel seguirá fora dos próximos quatro compromissos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil — a suspensão não se aplica à Libertadores, que faz parte da Conmebol.

Anteriormente, a diretoria do Palmeiras tentou obter efeito suspensivo para contar com o treinador à beira do campo no clássico contra o Corinthians, mas o pedido foi negado pelo STJD. A decisão gerou forte incômodo nos bastidores do clube, que considerou a punição "desproporcional e injusta". Por outro lado, o tribunal levou em conta a reincidência de Abel Ferreira em casos semelhantes.

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Após ter o pedido de efeito suspensivo negado, o Palmeiras se manifestou publicamente por meio das redes sociais, criticando a condução do caso envolvendo o treinador.

Na nota, o clube também questionou a decisão da CBF de adiar a partida entre Fluminense e Flamengo, válida pelo Campeonato Brasileiro. O jogo foi transferido de sábado (11) para domingo (12), o que, segundo o clube paulista, beneficiou o adversário ao ampliar o tempo de recuperação após viagem pela Libertadores.

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