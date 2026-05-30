Veja gol em Santos x Vitória: Miguelito abre o placar

O Santos entra em campo neste sábado (30), diante do Vitória, às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Miguelito, atleta do Peixe, foi responsável por balançar as redes e tirar o zero do marcador deste confronto

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O Peixe ocupa a 17ª colocação na tabela e abre a zona de rebaixamento. Em 17 jogos disputados na competição, a equipe soma quatro vitórias, seis empates e sete derrotas.

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Veja lance de gol em Santos x Vitória

Gol do Santos! Miguelito 1 x 0!pic.twitter.com/8fptTZKcwU — Doentes por Futebol ⚽ (@DoentesPFutebol) May 30, 2026

Como chegam os dois times?

O Santos chega para o duelo com a missão de tentar deixar a zona de rebaixamento, mas não depende apenas de si para sair do Z4. O STJD puniu Gabriel Brazão com quatro partidas de suspensão e multa de R$ 4 mil. O clube, no entanto, deve recorrer da decisão. Caso a punição seja mantida, o goleiro Diógenes será o substituto.

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Além disso, Rollheiser é dúvida para o confronto. O argentino ficou fora dos últimos jogos por conta de dores musculares e, caso não reúna condições de atuar, a tendência é que Miguelito seja mantido entre os titulares.

O Peixe encerrou a preparação para enfrentar o Vitória com um treino tático e físico. Igor Vinícius também é dúvida devido a dores no pé esquerdo, e Adonis Frías surge como principal opção para substituí-lo.

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O Vitória chega para o duelo afim de entrar na Data Fifa ocupando a 10° posição do Campeonato Brasileiro, no entanto, para isso, é necessário um empate ou uma vitória diante do Santos na Vila Belmiro hoje.

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