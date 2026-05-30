Fora de Campo

Europeus mandam recado a Gabriel Magalhães após vice na Champions

PSG bateu o Arsenal nos pênaltis

Gabriel de Britto Silva
São Paulo (SP)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 30/05/2026
19:15
Gabriel Magalhães lamenta pênalti desperdiçado na final da Champions entre PSG e Arsenal
imagem cameraGabriel Magalhães lamenta pênalti desperdiçado na final da Champions entre PSG e Arsenal (Foto: Nicolas Tucat/AFP)
Neste sábado (30), ocorreu a tão esperada final da Champions League, em que PSG e Arsenal protagonizaram um confronto digno de decisão. O duelo foi para a decisão por pênaltis, e o defensor Gabriel Magalhães teve o azar de não converter a cobrança, causando grande repercussão entre torcedores e internautas.

Veja reação da web com pênalti perdido por Gabriel Magalhães

Como foi o duelo entre PSG x Arsenal

O confronto começou com vantagem para o Arsenal, logo aos cinco minutos, Marquinhos, zagueiro do PSG, tentou afastar o perigo da defesa com um chutão. A bola bateu em Trossard e sobrou para Havertz. O atacante alemão avançou em profundidade no campo de ataque, entrou na área e finalizou com força. Safonov não teve chances de defesa.

Os franceses voltaram do intervalo com mais volume ofensivo. Vitinha cobrou falta rasteira. Raya fez defesa tranquila. A batida não ganhou muita força. Na sequência da pressão, Kvaratschelia tabelou com Dembélé e sofreu pênalti cometido por Mosquera. Na cobrança, Dembélé converteu e empatou a partida aos 19 minutos. PSG 1 x 1 Arsenal.

Em rápido contra-ataque, Kvaratschelia driblou Saliba e arrancou do meio de campo até a área. O georgiano bateu de canhota. A bola sofreu desvio em Lewis-Skelly e carimbou a trave. Na reta final, Doué foi lançado pelo lado direito e tocou para Vitinha na entrada da área. O meia bateu de primeira com muito perigo, mas por cima do gol. No último lance, Barcola arrancou em contra-ataque da defesa para o ataque, entrou na área e bateu de canhota. A bola acertou o lado de fora da rede.

Gabriel Magalhães não converteu o pênalti do Arsenal contra PSG (Foto: Glyn Kirk / AFP)
