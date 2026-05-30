Europeus mandam recado a Gabriel Magalhães após vice na Champions
PSG bateu o Arsenal nos pênaltis
Neste sábado (30), ocorreu a tão esperada final da Champions League, em que PSG e Arsenal protagonizaram um confronto digno de decisão. O duelo foi para a decisão por pênaltis, e o defensor Gabriel Magalhães teve o azar de não converter a cobrança, causando grande repercussão entre torcedores e internautas.
Veja reação da web com pênalti perdido por Gabriel Magalhães
Gabriel Magalhães you have been fantastic all season, we love you and forever will be, lift up your head for there are many more to win ❤️🤍 pic.twitter.com/drNDjMCBHI— Arsenal Rep (@Arsenal_rep1) May 30, 2026
Gabriel Magalhães. One kick does not define you. Unbelievable across 120 minutes tonight, and stellar all season long. We stick together - in the good times and the bad.— Patrick Timmons (@PatrickTimmons1) May 30, 2026
I love you, Gabriel Magalhães. You are the King of Brazil and Arsenal Hearts around the world. This game was officiated by bought and sold officials who sold their souls for filthy oil lucre. We did not lose that game. It was purchased. https://t.co/edFLVkUlZp— Sweet Mama (@GoonerSweetMama) May 30, 2026
gabriel magalhães you played 120 minutes and you've been great throughout the season we've got you champ— daphné 🇨🇩 (@asapdaph) May 30, 2026
Gabriel Magalhães will be devastated, he's done so much carrying Arsenal this season.— T O C H U K W U (@tochukwu_me) May 30, 2026
Como foi o duelo entre PSG x Arsenal
O confronto começou com vantagem para o Arsenal, logo aos cinco minutos, Marquinhos, zagueiro do PSG, tentou afastar o perigo da defesa com um chutão. A bola bateu em Trossard e sobrou para Havertz. O atacante alemão avançou em profundidade no campo de ataque, entrou na área e finalizou com força. Safonov não teve chances de defesa.
Os franceses voltaram do intervalo com mais volume ofensivo. Vitinha cobrou falta rasteira. Raya fez defesa tranquila. A batida não ganhou muita força. Na sequência da pressão, Kvaratschelia tabelou com Dembélé e sofreu pênalti cometido por Mosquera. Na cobrança, Dembélé converteu e empatou a partida aos 19 minutos. PSG 1 x 1 Arsenal.
Em rápido contra-ataque, Kvaratschelia driblou Saliba e arrancou do meio de campo até a área. O georgiano bateu de canhota. A bola sofreu desvio em Lewis-Skelly e carimbou a trave. Na reta final, Doué foi lançado pelo lado direito e tocou para Vitinha na entrada da área. O meia bateu de primeira com muito perigo, mas por cima do gol. No último lance, Barcola arrancou em contra-ataque da defesa para o ataque, entrou na área e bateu de canhota. A bola acertou o lado de fora da rede.
