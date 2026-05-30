Torcida do Flamengo reage a atuação de Samuel Lino: 'Vai entender'

Em tarde brilhante de Samuel Lino, o Flamengo venceu o Coritiba por 3 a 0, no Maracanã, em jogo válido pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, torcedores reagiram à atuação do camisa 16 do Rubro-Negro.

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Samuel Lino participou dos três gols do Flamengo contra o Coritiba. No primeiro, deslocou Pedro Rangel depois de belo passe de Pedro. Depois, rolou para o camisa 9 ampliar. O melhor ficou para o final: o atacante recebeu de Ayrton Lucas e fez um golaço para fechar a conta.

➡️Veja os gol de Flamengo x Coritiba: Samuel Lino e Pedro marcam

Nas redes sociais, torcedores do Rubro-Negro foram à loucura com a atuação do atacante. Muitos chegaram até a cornetar o técnico Carlo Ancelotti pela não convocação do jogador para a Copa do Mundo. Veja os comentários sobre Samuel Lino, do Flamengo:

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Samuel Lino comemora gol em Flamengo x Coritiba (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Veja comentários sobre o atacante

E o convocado é o Gabriel Martinelli vai entender — Zenon Zogratiz (@zogratiz) May 30, 2026

O SEGUNDO GOL DO SAMUEL LINO!



2 GOLS E 1 ASSISTÊNCIA HOJE! pic.twitter.com/g65N4Td0iD — Fla Galaxy (@FlaGalaxy) May 30, 2026

O valor pago em Samuel Lino foi pouco.

Tenham paciência e apreciem um ótimo jogador. — TIAGO SANTOSᶜʳᶠ FL4MENG9 (@ASSISFLA) May 30, 2026

Como foi o jogo do Flamengo de Samuel Lino

O duelo no Maracanã começou equilibrado, com o Flamengo controlando a posse de bola, enquanto o Coritiba apostava em saídas pelo lado do campo. O Rubro-Negro, contudo, não demorou a abrir o placar com o talento individual dos seus atacantes. Após erro na saída de bola do Coxa, Pedro deu passe de letra para Samuel Lino, por dentro, bater da entrada da área e acertar o cantinho aos 11 minutos. A situação dos donos da casa ficou ainda mais tranquila aos 36', quando Pedro Rocha foi expulso — com auxílio do VAR — por entrada dura em Vitão.

Se na primeira etapa o camisa 16 do Flamengo já havia aberto o placar, após o intervalo ele abrilhantou ainda mais a grande atuação. Atuando por dentro pela maior parte do jogo, Samuel Lino apareceu duas vezes na esquerda para resolver a partida. Aos 15 minutos, o atacante cruzou rasteiro para Pedro só empurrar para o gol. Já aos 25', ele cortou para o meio e bateu da quina da área, contando com desvio em Taverna para encobrir o goleiro Pedro Rangel e fazer o terceiro do Mais Querido. Minutos depois, Lino foi substituído e ovacionado pelos torcedores presentes no Maracanã.

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