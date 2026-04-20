No intervalo da partida entre Santos e Fluminense, no último domingo (19), Gabigol falou sobre o cartão amarelo que recebeu de Wilton Pereira Sampaio por reclamação. O camisa 9 explicou, em entrevista, que há uma linguagem específica condizente com o calor do jogo e, por isso, se dirigiu ao juiz daquela forma. A declaração, entretanto, gerou debate nas redes sociais, principalmente entre torcedores do Corinthians, que passaram a questionar se o jogador deveria ou não receber uma punição.

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O motivo da revolta se deu pelo fato de Hugo Souza, goleiro do Timão, ter recebido uma suspensão de dois jogos por sua fala após a partida contra o Palmeiras. O arqueiro foi denunciado por ofensa à arbitragem (artigo 243-F) após as declarações na imprensa e, consequentemente, punido. Na ocasião, Hugo afirmou que "o árbitro apitou para uma equipe só".

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Veja alguns comentários de torcedores:

Hugo Souza recebeu punição de dois jogos por declaração contra o Palmeiras (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Leitura labial expõe atrito de Gabigol com Wilton Pereira Sampaio

O Santos perdeu para o Fluminense por 3 a 2, no último domingo (19), dentro da Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Brasileirão. Durante a partida, o atacante Gabigol teve um atrito com o árbitro Wilton Pereira Sampaio. O dublador Velloso expôs o que foi dito entre as partes durante na discussão.

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O caso aconteceu após o camisa 9 do Peixe sofrer uma falta dura no meio de campo. Rapidamente, Gabigol se direcionou para o árbitro pedido a advertência ao adversário. Contudo, Wilton Pereira Sampaio, além de atender o pedido, acabou também aplicando um cartão amarelo para o atacante do Santos.

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— Vai dar cartão não? — reclamou Gabigol, após sofrer falta dura em campo.

— Pode parar — respondeu Wilton Pereira Sampaio.

— Eu to errado? Vai tomar no ** — disparou o camisa 9 após ser advertido com cartão amarelo pelo árbitro.

Na pausa para o intervalo, Gabigol voltou a falar com Wilton Pereira Sampaio em campo. Desta vez, menos exaltado, o atacante tentou se explicar para o árbitro sobre a postura na reclamação.

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— Se eu falar Wilton por favor, não ia ser pior? Não tem como. Não posso forçar isso — disse Gabigol.

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