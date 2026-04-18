Corinthians consegue efeito suspensivo e terá Hugo Souza contra o Vitória

O Corinthians conseguiu efeito suspensivo e terá o goleiro Hugo Souza no confronto desta noite contra o Vitória, no Barradão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Em nota, o Timão informou que obteve a liberação via Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O arqueiro cumpriria suspensão após punição por críticas à arbitragem em entrevista, classificadas como ofensa pelo tribunal.

— O Sport Club Corinthians Paulista informa que obteve, junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), a concessão de efeito suspensivo no processo envolvendo o atleta Hugo Souza. Com a decisão, o jogador encontra-se regularmente apto a atuar na partida deste sábado (18) contra o Vitória — disse o Corinthians.

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Hugo Souza é um dos líderes do Corinthians (Foto: Alex Miranda/Ato Press/Folhapress)

Novos desfalques e retornos

Para o duelo, o Corinthians ainda precisa lidar com desfalques. João Pedro Tchoca está fora por dores na região do púbis, enquanto Charles segue indisponível, em recuperação de uma lesão no calcanhar direito.

No setor ofensivo, Memphis continua em tratamento de uma lesão muscular na parte anterior da coxa direita. Já o atacante Gui Negão, que sofreu um estiramento durante treinos com a Seleção Sub-20, também segue fora.

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Por outro lado, Kaio César voltou a ser relacionado após se recuperar de problema no músculo posterior da coxa direita. O lateral Fabrizio Angileri, que tratava um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda, também aparece entre os nomes à disposição.

Vale destacar que o Corinthians não contará com Matheuzinho e André nesta rodada. Ambos foram expulsos na partida contra o Palmeiras e cumprem suspensão.

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