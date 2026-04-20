Leitura labial expõe atrito de Gabigol com Wilton Pereira Sampaio

Caso aconteceu durante derrota do Santos para o Fluminense pelo Brasileirão

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/04/2026
14:05
Gabigol - Santos
imagem cameraGabigol em ação pelo Santos durante partida contra o Fluminense, pelo Brasileirão (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)
O Santos perdeu para o Fluminense por 3 a 2, no último domingo (19), dentro da Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Brasileirão. Durante a partida, o atacante Gabigol teve um atrito com o árbitro Wilton Pereira Sampaio. O dublador Velloso expôs o que foi dito entre as partes durante na discussão.

O caso aconteceu após o camisa 9 do Peixe sofrer uma falta dura no meio de campo. Rapidamente, Gabigol se direcionou para o árbitro pedido a advertência ao adversário. Contudo, Wilton Pereira Sampaio, além de atender o pedido, acabou também aplicando um cartão amarelo para o atacante do Santos.

— Dar cartão não? — reclamou Gabigol, após sofrer falta dura em campo.

— Pode parar — respondeu Wilton Pereira Sampaio.

— Eu to errado? Vai tomar no ** — disparou o camisa 9 após ser advertido com cartão amarelo pelo árbitro.

Na pausa para o intervalo, Gabigol voltou a falar com Wilton Pereira Sampaio em campo. Desta vez, menos exaltado, o atacante tentou se explicar para o árbitro sobre a postura na reclamação.

— Se eu falar Wilton por favor, não ia ser pior? Não tem como. Não posso forçar isso — disse Gabigol.

Gabigol - Santos
Gabigol comemora gol pelo Santos em partida contra o Fluminense, pelo Brasileirão (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

Como foi Santos x Fluminense?

A primeira grande chance do jogo foi do Fluminense, aos sete minutos, quando Hércules recebeu a bola no meio-campo, avançou e arriscou um chute forte, passando perto do gol do goleiro Gabriel Brazão.

O Santos respondeu no minuto seguinte e foi letal. Arão desarmou o volante Alisson e passou para Gabigol, que venceu a disputa e, mesmo após ser desarmado por Freytes, viu a bola sobrar novamente para o atacante. Ele dominou, ajeitou e chutou no ângulo do goleiro Fábio, abrindo o placar. O time do Fluminense ainda reclamou com a arbitragem, mas Wilton Pereira Sampaio (GO) e a equipe de arbitragem validaram o gol.

Atrás no placar, o Fluminense respondeu 13 minutos depois, após cobrança de escanteio. Bernal finalizou de cabeça, mas para fora.

O Peixe teve nova chance aos 15 minutos, novamente com a dupla Gabigol e Neymar. O camisa 10 carregou pelo meio e rolou para o camisa nove, que tabelou com Gabriel Bontempo e, de perna direita, bateu no canto, quase ampliando a vantagem santista.

🎰 Aposte no próximo jogo do clube do seu coração!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

O gol de empate do Fluminense veio aos 23 minutos, quando Savarino dominou pela direita e finalizou no ângulo, marcando um belo gol.

Se o Santos começou melhor, o final do primeiro tempo teve mais posse de bola do Fluminense, que também criou chances de virada com finalizações de Hércules e Bernal.

O segundo tempo começou com uma mexida da comissão técnica do Santos, com Barreal sendo deslocado para o ataque e a entrada de um lateral de ofício. A alteração surtiu efeito.

Logo no início, Lucas Veríssimo desarmou na defesa, a jogada passou por Gabigol e terminou com finalização por cobertura de Álvaro Barreal, colocando o Santos novamente em vantagem.

A felicidade santista na Vila Belmiro, no entanto, durou pouco. Após jogada de Savarino pela direita, Guga cruzou na cabeça de Castillo, que aproveitou para empatar o placar em 2 a 2.

O gol da virada do Fluminense veio aos 40 minutos, com o atacante John Kennedy. Após cruzamento de Guga, o camisa 9 subiu mais alto que toda a defesa do Santos e colocou o Fluminense garantiu os três pontos ao time.

