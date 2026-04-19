Fluminense vira contra o Santos, em dia de atuação apagada de Neymar

O Fluminense venceu o Santos na Vila Belmiro por 3 a 2 em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. De virada, os gols do Tricolor foram marcados por Savarino, Castillo e John Kennedy. Neymar, grande estrela do Peixe, teve atuação discreta.

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Com o resultado, o Santos permanece com 13 pontos em 12 jogos e segue na 15ª colocação do Brasileirão. A equipe soma três vitórias, quatro empates e cinco derrotas, com 16 gols marcados e 19 sofridos, tendo saldo negativo de três. O time se aproxima da parte de baixo da tabela e passa a conviver com maior pressão na sequência da competição.

Já o Fluminense chegou a 23 pontos em 12 partidas e se mantém na segunda colocação. A equipe acumula sete vitórias, dois empates e três derrotas, com 21 gols marcados e 15 sofridos, alcançando saldo positivo de seis. O time segue firme entre os primeiros colocados e continua na briga direta pelas posições mais altas do campeonato.

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O JOGO:

A primeira grande chance do jogo foi do Fluminense, aos sete minutos, quando Hércules recebeu a bola no meio-campo, avançou e arriscou um chute forte, passando perto do gol do goleiro Gabriel Brazão.

O Santos respondeu no minuto seguinte e foi letal. Arão desarmou o volante Alisson e passou para Gabigol, que venceu a disputa e, mesmo após ser desarmado por Freytes, viu a bola sobrar novamente para o atacante. Ele dominou, ajeitou e chutou no ângulo do goleiro Fábio, abrindo o placar. O time do Fluminense ainda reclamou com a arbitragem, mas Wilton Pereira Sampaio (GO) e a equipe de arbitragem validaram o gol.

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Atrás no placar, o Fluminense respondeu 13 minutos depois, após cobrança de escanteio. Bernal finalizou de cabeça, mas para fora.

O Peixe teve nova chance aos 15 minutos, novamente com a dupla Gabigol e Neymar. O camisa 10 carregou pelo meio e rolou para o camisa nove, que tabelou com Gabriel Bontempo e, de perna direita, bateu no canto, quase ampliando a vantagem santista.

O gol de empate do Fluminense veio aos 23 minutos, quando Savarino dominou pela direita e finalizou no ângulo, marcando um belo gol.

Se o Santos começou melhor, o final do primeiro tempo teve mais posse de bola do Fluminense, que também criou chances de virada com finalizações de Hércules e Bernal.

SEGUNDO-TEMPO

O segundo tempo começou com uma mexida da comissão técnica do Santos, com Barreal sendo deslocado para o ataque e a entrada de um lateral de ofício. A alteração surtiu efeito.

Logo no início, Lucas Veríssimo desarmou na defesa, a jogada passou por Gabigol e terminou com finalização por cobertura de Álvaro Barreal, colocando o Santos novamente em vantagem.

A felicidade santista na Vila Belmiro, no entanto, durou pouco. Após jogada de Savarino pela direita, Guga cruzou na cabeça de Castillo, que aproveitou para empatar o placar em 2 a 2.

O gol da virada do Fluminense veio aos 40 minutos, com o atacante John Kennedy. Após cruzamento de Guga, o camisa 9 subiu mais alto que toda a defesa do Santos e colocou o Fluminense garantiu os três pontos ao time.

O quem vem pela frente?

Agora, as duas equipes viram a chave e passam a pensar na Copa do Brasil. O Santos enfrenta o Coritiba na próxima quarta-feira (22), às 19h30, na Vila Belmiro, pela quinta fase da competição. Já o Fluminense, na quinta-feira (23), visita o Operário, às 21h30.

Neymar foi titular contra o Fluminense (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Confira as informações do jogo entre Santos x Fluminense

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS 2X3 FLUMINENSE

BRASILEIRÃO - 12ª Rodada

📆 Data e horário: domingo, 19 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

🥅 Gols: Gabigol (08'/1ºT) e Barreal (11'/2ºT) Santos; Savarino (23'/1ºT), Castillo (23'/2ºT) e John Kennedy (40'/2ºT) Fluminense;

🟨 Cartões amarelos: Igor Vinicius, Gustavo Henrique, Gabigol e Lucas Veríssimo (SAN); Bernal, Alisson e Otávio (FLU);

🟥 Cartões vermelhos: -

👭Público: 14.179

💰Renda: R$1.192.798,58

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

🖥️ VAR: Rodolfo Toski Marques (PR)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Barreal (Lautaro); Willian Arão, Gustavo Henrique (Rollheiser), Gabriel Bontempo (Thaciano) e Neymar; Moises (Rafael Gonzaga) e Gabigol. (Técnico: Cuquinha)

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Arana; Bernal (Otávio), Hércules e Alisson (John Kennedy); Savarino (Riquelme), Serna (Renê) e Castillo (Ganso). (Técnico: Luis Zubeldía)

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