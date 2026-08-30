Jardim reconhece queda de rendimento do Flamengo no segundo tempo contra o Botafogo Mesmo com a alternância nos tempos, Rubro-Negro venceu por 3 a 0

O Flamengo dominou o primeiro tempo, mas apresentou uma queda de rendimento logo no início da etapa final na vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo, neste domingo (30), no Maracanã. O time de Leonardo Jardim encontrou dificuldades para manter a intensidade apresentada nos primeiros 45 minutos e viu o rival crescer na partida. Para o treinador, o cenário está diretamente relacionado ao desgaste dos principais jogadores e reforça a importância de ter um elenco capaz de manter o padrão de atuação mesmo com as mudanças.

Jardim destacou que o Flamengo pratica um jogo de muita intensidade e que, em determinado momento, jogadores importantes acabam sentindo o desgaste ao mesmo tempo. Por isso, segundo o português, não basta reunir os principais nomes do elenco em campo: é preciso encontrar a melhor maneira de administrar os minutos e preservar as características da equipe.

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— Encaixar todo mundo é positivo, mas todo mundo cansa junto. Arrascaeta, Jorginho e Erick cansam ao mesmo tempo, e aí? Muda o DNA do time. Com a nossa gestão, a gente consegue trocar sem perder o DNA. Às vezes, colocar todo mundo junto não é o melhor. Com todos juntos (Jorginho, Pulgar, Arrascaeta e Paquetá), só temos o Lino, que dá profundidade. O importante é ter soluções. Cansa um, entra outro. O Flamengo não são 11. O Flamengo somos nós todos. Os jogadores que entram, ficam no banco. Somos todos — explicou Jardim, técnico do Flamengo.

A queda ficou evidente logo após o intervalo. Depois de controlar as ações no primeiro tempo, o Flamengo passou a encontrar mais dificuldades para pressionar o Botafogo e perdeu parte do controle territorial. O rival conseguiu avançar suas linhas e ameaçar mais, enquanto o Rubro-Negro precisou administrar o desgaste.

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Para Jardim, a questão também passa pela eficiência. O treinador voltou a lamentar que o Flamengo não tenha aproveitado melhor as oportunidades criadas no primeiro tempo. Na avaliação, se a equipe tivesse transformado o domínio em mais gols, o adversário teria sido obrigado a assumir ainda mais riscos.

— Às vezes estamos num jogo em que amassamos o adversário e eles reagem na segunda parte. Mas, se entrassem uma ou duas bolas, eles não iriam reagir. Depois tem o cansaço. Aí temos que jogar com os jogadores que temos no banco. Nosso jogo é desgastante. Se a gente tiver um pouco mais de eficácia, mais um golzinho só, o adversário já tem outra postura. Porque eles vão ter que arriscar mais, e hoje a gente viu isso — afirmou.

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O cenário ajuda a explicar por que Jardim considera o elenco tão importante para a sequência da temporada. No clássico, as substituições tiveram impacto direto na reta final, quando o Flamengo recuperou intensidade e transformou uma vitória apertada em goleada com dois gols nos minutos finais.

— Acho que a primeira parte foi muito boa. Infelizmente, mais uma vez, não conseguimos traduzir o domínio nos gols marcados, porque, se traduzíssemos, poderíamos ter saído já no intervalo com mais um gol, no mínimo. Na segunda parte, o adversário reagiu, tivemos algumas dificuldades e perdas de bola. Mas acho que as substituições ajudaram a voltar outra vez a ter o controle do jogo — analisou.

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Grande atuação de Samuel Lino

Autor de dois dos três gols do Flamengo no clássico, Samuel Lino foi o grande destaque do time carioca. O técnico rubro-negro revelou uma conversa que teve com o atacante após o clássico.

— Eu estava brincando com ele (Samuel Lino) agora no vestiário sobre isso. Essa grande temporada que ele está fazendo não se deve ao treinador. O treinador só está aqui para não atrapalhar (risos). Não atrapalhar, às vezes, já é bom. Se deve principalmente às capacidades que ele tem desenvolvido, nos jogos e no trabalho diário — disse o treinador.

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Comemoração de Samuel Lino em Flamengo x Botafogo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Pedro fica em campo, apesar de atuação abaixo

Outro ponto que chamou atenção no clássico foi a permanência de Pedro em campo durante boa parte da partida. O camisa 9 teve oportunidades para marcar, mas não esteve em seu melhor dia. Jardim explicou que a falta de uma alternativa de mesma posição no banco pesou na decisão.

— Se eu tivesse um avançado, teria tirado o Pedro 10 ou 15 minutos antes. Eu não tinha, só tinha um miúdo. Se eu tiro o Pedro com 1 a 0 e a gente toma o empate, me chamam de burro. A substituição do Pedro foi feita até antes do 2 a 0, mas o Lino deu a profundidade que a gente pretendia, e isso melhorou nosso jogo. Não tinha o avançado no banco e, por isso, é importante ter soluções — explicou.

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Veja outras respostas de Leonardo Jardim

Gramado ruim do Maracanã

— Com certeza queremos jogar nos melhores gramados. O gramado do Maracanã não está ao nível da instituição do Flamengo e da nossa qualidade. Mais claro que isso eu não posso ser. Mas não podemos ter desculpa. É com esse gramado que temos que jogar e sermos melhores que os outros. Mas com certeza não está ao nível da grandeza do Flamengo — afirmou

Mercado de transferências

"Volto a dizer, minha função é treinar os que aqui estão. Tenho que treiná-los para preparar para o próximo jogo, e depois, e depois. Não tenho a função de trazer jogadores. Aqui no Brasil, se o treinador escolhesse os jogadores, seria complicado. O Flamengo tem pessoas dentro do clube com essa responsabilidade, tem lideranças dentro do clube que orientam para onde são as funções. Por isso, o treinador tem que treiná-los."

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Cebolinha

"O Everton é um jogador cuja situação todo mundo sabe: está em fim de contrato. É um jogador que está a três, quatro meses de acabar a temporada, às vezes temos que apostar em outros jogadores. É isso que eu tenho feito. Ele teve problema, gripado muito tempo."

Flamengo retorna contra o Mirassol

O próximo compromisso do Rubro-Negro será contra o Mirassol na próxima quarta-feira (2), no Maracanã, às 19h30 (de Brasília). O duelo contra o time paulista é válido pela 4° rodada do Brasileirão, partida que foi adiada no início da competição, em razão da disputa da Recopa Sul-Americana em fevereiro.

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