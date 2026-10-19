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Torcedores de Flamengo e Cruzeiro reagem à fala de Kaio Jorge: 'Deixou claro'

Jogador fez live com influenciador

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
19/10/2026 18:44
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Kaio Jorge comemora gol pelo Cruzeiro
Kaio Jorge comemora gol pelo Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Durante live com o influenciador Juninho Manella, Kaio Jorge deu uma declaração que gerou reações das torcidas de Flamengo e Cruzeiro. O atacante, que recebeu proposta do Rubro-Negro no início da atual temporada, falou sobre o interesse do clube carioca e a sua permanência no Cabuloso.

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Após Juninho afirmar que o estilo do camisa 19 combinava com o time da Gávea, Kaio Jorge ressaltou que, na carreira de um atleta profissional, apesar das vontades individuais, é necessário respeitar os acordos firmados com as instituições que defende.

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— O interesse do Flamengo foi no passado. Sobre propostas, a gente pode opinar. Sempre falamos as nossas vontades, só que quem decide é o clube. Não tem muito o que fazer. Tem que ser algo útil e agradável, uma proposta boa para o clube também — disse Kaio Jorge.

Veja alguns comentários:

Cruzeiro: Artur Jorge destaca atuações de Matheus Pereira e Kaio Jorge

Com o brilho de Kaio Jorge e Matheus Pereira, o Cruzeiro venceu o Grêmio no último domingo (18) por 4 a 2. Após a partida, o técnico Artur Jorge fugiu do costume em suas entrevistas e exaltou as exibições individuais.

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– Hoje tivemos boas exibições individuais. O Matheus trabalhou bem no espaço dele, como atacante ou terceiro meia. O Kaio teve eficácia impressionante. Fez três gols e poderia ter feito quatro se houvesse pênalti. Acho importante destacar isso, pois fez um trabalho muito bom. O Kaio tem tido atuações muito boas em vários jogos. Não só pelos gols, quando não marcou, continuou. Disse a ele como o trabalho o faz produzir para a equipe, com ou sem gols. Do meu tempo, talvez esteja na melhor fase – comentou Artur Jorge.

Além disso, o técnico do Cruzeiro também exaltou a partida do Cruzeiro contra o Grêmio, destacando que a equipe aproveitou bem as chances que teve.

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– Eu disse que no jogo anterior o resultado não refletiu o desempenho da equipe. O que fica é o resultado. Mas para nós, encerrado esse jogo, viramos a chave. Não há relação entre as partidas. Entramos em uma partida fora de casa, mantendo sempre a identidade, disputando e competindo. Às vezes isso é mais eficaz. Hoje marcamos quatro gols em uma vitória na qual aproveitamos muitas oportunidades criadas. A equipe teve um desempenho dentro do que foi o plano de jogo. Fomos protagonistas, mostramos compromisso e vontade em campo, tanto no jogo quanto no objetivo. É difícil, mas vamos lutar por ele com todas as forças. Não éramos os piores do mundo, nem somos os melhores por causa da vitória – avaliou Artur Jorge.

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