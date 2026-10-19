Durante live com o influenciador Juninho Manella, Kaio Jorge, do Cruzeiro, explicou a confusão com Alexsander, meio-campista do Atlético-MG, após o clássico realizado em setembro, pela Copa do Brasil. Na ocasião, o atacante marcou um gol, porém o Galo virou a partida e garantiu a classificação para a semifinal da competição.

➡️Cruzeiro: Kaio Jorge exalta parceria com Matheus Pereira

Após o duelo, Alexsander gravou um vídeo xingando e provocando Kaio Jorge, que aguardava para realizar o exame antidoping. De acordo com o camisa 19, o rival tem uma desavença com ele por questões extracampo.

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— Foi o seguinte: ele já é bolado comigo por umas paradas extracampo. Eu estava no doping e, como não estava com vontade de urinar, fiquei esperando. Aí ele foi e fez. Se fosse homem de verdade, poderia ter falado na minha frente. Mas, na hora em que estava indo embora, já perto da porta, ele começou a me filmar e falou alguma coisa — iniciou Kaio.

— De início, nem me liguei. Olhei, vi que era ele e fiquei quieto, porque não queria papo com esse maluco. Só que, quando escutei o que ele falou, ele já estava indo embora. Ficou falando besteira e me xingando ali. Se não tivesse segurança, esquece, ele ia estar morto — complementou.

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Relembre o vídeo postado por Alexander:

Atletico venceu o Cruzeiro nas quartas da Copa do Brasil (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Cruzeiro: Artur Jorge destaca atuações de Matheus Pereira e Kaio Jorge

Com o brilho de Kaio Jorge e Matheus Pereira, o Cruzeiro venceu o Grêmio no último domingo (18) por 4 a 2. Após a partida, o técnico Artur Jorge fugiu do costume em suas entrevistas e exaltou as exibições individuais.

– Hoje tivemos boas exibições individuais. O Matheus trabalhou bem no espaço dele, como atacante ou terceiro meia. O Kaio teve eficácia impressionante. Fez três gols e poderia ter feito quatro se houvesse pênalti. Acho importante destacar isso, pois fez um trabalho muito bom. O Kaio tem tido atuações muito boas em vários jogos. Não só pelos gols, quando não marcou, continuou. Disse a ele como o trabalho o faz produzir para a equipe, com ou sem gols. Do meu tempo, talvez esteja na melhor fase – comentou Artur Jorge.

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Além disso, o técnico do Cruzeiro também exaltou a partida do Cruzeiro contra o Grêmio, destacando que a equipe aproveitou bem as chances que teve.

– Eu disse que no jogo anterior o resultado não refletiu o desempenho da equipe. O que fica é o resultado. Mas para nós, encerrado esse jogo, viramos a chave. Não há relação entre as partidas. Entramos em uma partida fora de casa, mantendo sempre a identidade, disputando e competindo. Às vezes isso é mais eficaz. Hoje marcamos quatro gols em uma vitória na qual aproveitamos muitas oportunidades criadas. A equipe teve um desempenho dentro do que foi o plano de jogo. Fomos protagonistas, mostramos compromisso e vontade em campo, tanto no jogo quanto no objetivo. É difícil, mas vamos lutar por ele com todas as forças. Não éramos os piores do mundo, nem somos os melhores por causa da vitória – avaliou Artur Jorge.