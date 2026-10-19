No Z4, torcida do Grêmio manda recado para Renato Gaúcho: 'Nunca mais'

O Grêmio de Renato Gaúcho foi derrotado pelo Cruzeiro em Porto Alegre na tarde deste domingo (18), por 4 a 2, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tricolor se afundou ainda mais na zona de rebaixamento, na 18ª posição com 31 pontos.

Para complicar, a sequência que o time tricolor terá pela frente complica qualquer projeção otimista. Dos sete jogos restantes, quatro são contra adversários entre os oito primeiros da tabela, incluindo o Flamengo, líder, e o Athletico, terceiro colocado.

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Após a derrota do Grêmio, o nome de Renato Gaúcho virou alvo de forte críticas, especialmente após as declarações dadas na coletiva pós-jogo. A paciência da torcida gremista parece estar cada vez menor com o treinador. Confira:

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Após derrota, Renato Gaúcho critica elenco e diretoria do Grêmio

Uma semana após reclamar do excesso de estrangeiros do time, o treinador disparou mais uma vez contra a diretoria do clube por montar um grupo que, em sua avaliação, tem jogadores que "ninguém nunca tinha ouvido falar". As declarações foram dadas após o tricolor gaúcho ser goleado em casa pelo Cruzeiro, resultado que mantém o Grêmio na antepenúltima colocação do Brasileirão Série A.

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— No momento em que você monta um grupo você tem que saber os jogadores que está trazendo. A posição, ver quantos gols fez, ver quantos jogos fez, ver quantas lesões têm, ver como foi, ver como é a carreira dele, ver como é o currículo do jogador. Você não pode escutar o nome do jogador e buscar, independente da qualidade técnica dele — considerou Renato Gaúcho, em coletiva de imprensa concedida na Arena do Grêmio.