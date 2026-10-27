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Rizek critica demissão de Filipe Luís: 'Trabalho irretocável'

Jornalista afirmou que a demissão se deu por ego, e não por trabalho feito

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/10/2026 16:47
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André Rizek durante a transmissão do Seleção Sportv
André Rizek durante a transmissão do Seleção Sportv (Foto: Reprodução)

Apesar da vitória do Flamengo por 3 a 2 em cima do Atlético-MG, na última segunda-feira (26), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, o jornalista André Rizek criticou a forma como o Rubro-Negro demitiu o Filipe Luís ainda no começo do ano, e a forma como Leonardo Jardim tem lidado com o elenco.

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Com a vitória, o Flamengo assegurou a liderança e ainda está à frente do Palmeiras na tabela; no entanto, o trabalho de Jardim está sendo criticado por boa parte da torcida. Durante o Seleção Sportv, Rizek comentou sobre a decisão do Flamengo de demitir o ex-treinador e a escolha por Jardim, afirmando ter sido por puro ego da diretoria.

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— Então, assim, tomaram uma decisão pela qual quem tem que responder não é o Jardim, é a direção do Flamengo. Trocaram alguém que estava fazendo um trabalho irretocável, irretocável, por capricho, por ego, na minha opinião, e trouxeram um treinador bom, de bom currículo. Mas será que era o cara que se encaixaria com esse elenco? Trocar alguém muito bem, muito identificado com o clube, um ídolo do clube, é uma decisão assim muito maluca, muito maluca, e acho que ela tem um preço — afirmou, Rizek.

Filipe Luís é demitido do Flamengo após goleada sobre o Madureira
Filipe Luís é demitido do Flamengo após goleada sobre o Madureira (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Como foi a demissão de Filipe Luís?

O Flamengo anunciou, horas depois da vitória por 8 a 0 diante do Madureira, que o técnico Filipe Luís não fazia mais parte do quadro de funcionários do clube. O treinador deixou o Rubro-Negro ao lado de Ivan Palanco (auxiliar técnico) e Diogo Linhares (preparador físico).

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Supercampeão como jogador, Filipe Luís também cravou o seu nome na história do clube como treinador. No total, são 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas em 101 jogos.

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