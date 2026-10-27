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Atitude de jogador do Bahia após polêmica com Neymar irrita torcedores: 'Jamais'

Vídeo de Erick Pulga com camisa autografada pelo camisa 10 do Santos repercutiu após confusão com Nestor

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/10/2026 16:18
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Neymar expulso; árbitro ergue cartão vermelho enquanto jogadores cercam o lance.
Neymar durante expulsão em Santos e Bahia, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Guilherme Dionizio/Código 19/Folhapress)

A repercussão do empate entre Bahia e Santos, por 1 a 1, no último sábado (24), ganhou um novo capítulo nas redes sociais. Um vídeo de Erick Pulga com uma camisa do Santos autografada por Neymar, divulgado na segunda-feira (26), provocou críticas de torcedores tricolores, que questionaram a atitude do atacante após a polêmica envolvendo o camisa 10 santista e o meia Rodrigo Nestor.

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A partida foi marcada por um desentendimento entre Neymar e Nestor, que terminou com a expulsão do jogador do Santos. Após o episódio, o meia do Bahia afirmou ter sido desrespeitado, assim como o clube baiano, aumentando a repercussão do caso entre torcedores e integrantes das duas equipes.

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A gravação envolvendo Erick Pulga chamou a atenção porque o atacante já havia declarado publicamente sua admiração por Neymar. Em uma mensagem publicada anteriormente no WhatsApp, o jogador do Bahia descreveu o confronto como a realização de um sonho e apontou o camisa 10 como seu maior ídolo.

Veja o vídeo:

A atitude, no entanto, desagradou parte da torcida tricolor. Nas redes sociais, torcedores criticaram a demonstração de admiração pelo santista diante do contexto da discussão ocorrida em campo.

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Veja a repercussão:

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