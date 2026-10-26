Gabi, Neymar… esporte comemora Lula e lamenta por Flávio Bolsonaro
Vitória do petista no segundo turno das eleições dividiu opiniões entre atletas e ex-atletas
No último domingo (25), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito presidente do Brasil e seguirá para seu quarto mandato à frente do país. No mundo do esporte, personalidades importantes se manifestaram a favor e contrárias à reeleição do petista.
+ Quais as propostas de Lula para o esporte no próximo mandato?
Os destaques vão para os jogadores Richarlison e Neymar, com passagens pela Seleção Brasileira, cada um de um lado. O atacante do Tottenham, que disputa a posse de uma ilha no Rio de Janeiro e acusa Flávio Bolsonaro (PL) de envolvimento no caso com Willer Tomaz, publicou foto de Lula.
Já o astro do Santos, bolsonarista declarado, publicou imagem de um jogo de dominó, personalizado com a bandeira do Brasil e o número 22 (do PL).
Quem comemorou a vitória de Lula?
Além de Richarlison, nomes como Diego Cavalieri (ex-goleiro), Gabi Guimarães, Fernanda Garay, Fabi Alvim e Tifanny Abreu, todas do vôlei, e a ex-nadadora Joanna Maranhão celebraram a reeleição do petista.
Dos clubes do futebol brasileiro, até o momento, apenas o Corinthians parabenizou Lula pela vitória de virada no segundo turno. Veja fotos abaixo:
Quem lamentou a derrota de Flávio?
Neymar encabeçou a lista com publicação durante o pleito. Além dele, os ex-jogadores Diego Souza e Felipe Melo publicaram mensagens duras nas redes sociais. Fagner, lateral do Cruzeiro, usou a imagem de uma bandeira do Brasil manchada de sangue.
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