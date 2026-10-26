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Gabi, Neymar… esporte comemora Lula e lamenta por Flávio Bolsonaro

Vitória do petista no segundo turno das eleições dividiu opiniões entre atletas e ex-atletas

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/10/2026 13:10
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Foto publicada por Richarlison comemorando a eleição de Lula
Foto publicada por Richarlison comemorando a eleição de Lula (Foto: Reprodução/Redes sociais)

No último domingo (25), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito presidente do Brasil e seguirá para seu quarto mandato à frente do país. No mundo do esporte, personalidades importantes se manifestaram a favor e contrárias à reeleição do petista.

+ Quais as propostas de Lula para o esporte no próximo mandato?

Os destaques vão para os jogadores Richarlison e Neymar, com passagens pela Seleção Brasileira, cada um de um lado. O atacante do Tottenham, que disputa a posse de uma ilha no Rio de Janeiro e acusa Flávio Bolsonaro (PL) de envolvimento no caso com Willer Tomaz, publicou foto de Lula.

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Já o astro do Santos, bolsonarista declarado, publicou imagem de um jogo de dominó, personalizado com a bandeira do Brasil e o número 22 (do PL).

Quem comemorou a vitória de Lula?

Além de Richarlison, nomes como Diego Cavalieri (ex-goleiro), Gabi Guimarães, Fernanda Garay, Fabi Alvim e Tifanny Abreu, todas do vôlei, e a ex-nadadora Joanna Maranhão celebraram a reeleição do petista.

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Dos clubes do futebol brasileiro, até o momento, apenas o Corinthians parabenizou Lula pela vitória de virada no segundo turno. Veja fotos abaixo:

Richarlison exibe tatuagem nas costas com retratos de jogadores brasileiros, a bandeira do Brasil e Lula.
Foto publicada por Richarlison comemorando a eleição de Lula (Foto: Reprodução/Redes sociais)
Ex-goleiro Diego Cavalieri comemora a reeleição de Lula
Ex-goleiro Diego Cavalieri comemora a reeleição de Lula (Foto: Reprodução/Redes sociais)
Gabi Guimarães celebrou a vitória do presidente Lula
Gabi Guimarães celebrou a vitória do presidente Lula (Foto: Reprodução/Redes sociais)
Tifanny Abreu, do vôlei, celebrando a vitória do presidente Lula
Tifanny Abreu, do vôlei, celebrando a vitória do presidente Lula (Foto: Reprodução/Redes sociais)
Fernanda Garay, do vôlei, celebrando a vitória do presidente Lula
Fernanda Garay, do vôlei, celebrando a vitória do presidente Lula (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Quem lamentou a derrota de Flávio?

Neymar encabeçou a lista com publicação durante o pleito. Além dele, os ex-jogadores Diego Souza e Felipe Melo publicaram mensagens duras nas redes sociais. Fagner, lateral do Cruzeiro, usou a imagem de uma bandeira do Brasil manchada de sangue.

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Neymar torcia pela eleição de Flávio Bolsonaro
Neymar torcia pela eleição de Flávio Bolsonaro (Foto: Reprodução/Redes sociais)
Fagner lamentou a derrota de Flávio Bolsonaro nas urnas
Fagner lamentou a derrota de Flávio Bolsonaro nas urnas (Foto: Reprodução/Redes sociais)
Felipe Melo lamentou a derrota de Flávio Bolsonaro nas urnas
Felipe Melo lamentou a derrota de Flávio Bolsonaro nas urnas (Foto: Reprodução/Redes sociais)
Diego Souza lamentou a derrota de Flávio Bolsonaro nas urnas
Diego Souza lamentou a derrota de Flávio Bolsonaro nas urnas (Foto: Reprodução/Redes sociais)

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