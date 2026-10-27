Torcida do Corinthians reage à vitória do Grêmio: 'Já caiu'
Após sete partidas sem vencer, Tricolor gaúcho conquista primeiro triunfo como visitante
A vitória do Grêmio por 1 a 0 sobre o Coritiba, nesta segunda-feira (26), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, repercutiu entre os torcedores do Corinthians nas redes sociais. Com o resultado, o time gaúcho ultrapassou o Timão na tabela de classificação e aumentou a preocupação dos corintianos na luta contra o rebaixamento.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O gol de Braithwaite, marcado de cabeça aos 46 minutos do segundo tempo, garantiu três pontos importantes para o Grêmio no Couto Pereira. Apesar do triunfo, a equipe gaúcha continua na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento. O Corinthians, por sua vez, perdeu uma posição na tabela e vê a disputa para escapar do Z-4 ficar ainda mais apertada.
➡️Veja gol em Coritiba x Grêmio: Braithwaite marca no fim
Nas redes sociais, torcedores alvinegros demonstraram preocupação com o cenário após o resultado. A vitória gremista aumentou a pressão sobre o Corinthians, que agora precisa reagir nas próximas rodadas para evitar a queda para a Série B. Veja a repercussão:
Corinthians precisa 'repetir' Fluminense de 2009 para evitar queda à Série B
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
A comparação entre as duas equipes vai além da sequência negativa. Após a 32ª rodada, o Corinthians soma os mesmos 33 pontos que o Fluminense tinha naquele momento da edição de 2009. A diferença, porém, está no desempenho recente. Enquanto o time carioca já apresentava sinais de recuperação, o Timão atravessa seu pior momento na competição, com nove derrotas e apenas um empate nos últimos 10 compromissos.
Atualmente na zona de rebaixamento, o Corinthians precisa conquistar 12 dos 18 pontos restantes para alcançar a marca de 45 pontos, tradicionalmente utilizada como referência na luta contra a queda. Para isso, a equipe comandada por Clarence Seedorf terá que vencer pelo menos quatro dos últimos seis jogos, caso não some pontos por meio de empates.
Corinthians nos últimos 10 jogos do Brasileirão:
- Jogos: 10
- Vitórias: 0
- Empates: 1
- Derrotas: 9
- Aproveitamento: 3,3%
- Gols marcados: 10
- Gols sofridos: 22
- Saldo de gols: -12
➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real
Fora de Campo
Mãe de filha de Ex-Flamengo revela traições do jogador: 'Eu vi'Há 1 minuto
Fora de Campo
Torcida do Flamengo manda recado à Filipe Luís: 'Duvido'Há 1 hora
Fora de Campo
Decisão da arbitragem em Flamengo x Atlético-MG viraliza: 'Claramente'Há 8 horas
Fora de Campo
Escolha de melhor jogador do mundo divide opiniões: 'Assustador'Há 8 horas
Fora de Campo
Torcida do Palmeiras reage à vitória do Flamengo: 'Vergonha'Há 8 horas
Fora de Campo
Lance de Rossi em Flamengo x Atlético-MG gera revolta: 'Sempre avisei'Há 9 horas
Mais LANCE!