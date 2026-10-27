Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Torcida do Corinthians reage à vitória do Grêmio: 'Já caiu'

Após sete partidas sem vencer, Tricolor gaúcho conquista primeiro triunfo como visitante

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/10/2026 07:10
Favorite o Lance! no Google
Jogadores do Grêmio comemorando gol em Coritiba e Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro
Jogadores do Grêmio comemorando gol em Coritiba e Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Paulo De Tarso/AGIF/Folhapress)

A vitória do Grêmio por 1 a 0 sobre o Coritiba, nesta segunda-feira (26), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, repercutiu entre os torcedores do Corinthians nas redes sociais. Com o resultado, o time gaúcho ultrapassou o Timão na tabela de classificação e aumentou a preocupação dos corintianos na luta contra o rebaixamento.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O gol de Braithwaite, marcado de cabeça aos 46 minutos do segundo tempo, garantiu três pontos importantes para o Grêmio no Couto Pereira. Apesar do triunfo, a equipe gaúcha continua na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento. O Corinthians, por sua vez, perdeu uma posição na tabela e vê a disputa para escapar do Z-4 ficar ainda mais apertada.

continua após a publicidade

➡️Veja gol em Coritiba x Grêmio: Braithwaite marca no fim

Nas redes sociais, torcedores alvinegros demonstraram preocupação com o cenário após o resultado. A vitória gremista aumentou a pressão sobre o Corinthians, que agora precisa reagir nas próximas rodadas para evitar a queda para a Série B. Veja a repercussão:

Corinthians precisa 'repetir' Fluminense de 2009 para evitar queda à Série B

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A comparação entre as duas equipes vai além da sequência negativa. Após a 32ª rodada, o Corinthians soma os mesmos 33 pontos que o Fluminense tinha naquele momento da edição de 2009. A diferença, porém, está no desempenho recente. Enquanto o time carioca já apresentava sinais de recuperação, o Timão atravessa seu pior momento na competição, com nove derrotas e apenas um empate nos últimos 10 compromissos.

continua após a publicidade
Marino Hinestroza, jogador do Vasco, celebra o gol pelo Vasco contra o Corinthians no estádio São Januário, Brasileirão A 2026.
Marino Hinestroza jogador do Vasco comemora seu gol durante partida contra o Corinthians no estadio Sao Januario pelo campeonato Brasileiro A 2026. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Atualmente na zona de rebaixamento, o Corinthians precisa conquistar 12 dos 18 pontos restantes para alcançar a marca de 45 pontos, tradicionalmente utilizada como referência na luta contra a queda. Para isso, a equipe comandada por Clarence Seedorf terá que vencer pelo menos quatro dos últimos seis jogos, caso não some pontos por meio de empates.

Corinthians nos últimos 10 jogos do Brasileirão:

    1.
  1. Jogos: 10
    2. 2.
  2. Vitórias: 0
    3. 3.
  3. Empates: 1
    4. 4.
  4. Derrotas: 9
    5. 5.
  5. Aproveitamento: 3,3%
    6. 6.
  6. Gols marcados: 10
    7. 7.
  7. Gols sofridos: 22
    8. 8.
  8. Saldo de gols: -12

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Tudo sobre
Sugerida para você!
Wesley com sua ex-esposa, Amanda Martins

Fora de Campo

Mãe de filha de Ex-Flamengo revela traições do jogador: 'Eu vi'

Há 1 minuto
Filipe Luís durante jogo contra o Lanús (Foto: Divulgação/Flamengo)

Fora de Campo

Torcida do Flamengo manda recado à Filipe Luís: 'Duvido'

Há 1 hora
Jogadores do Atlético Mineiro cercam o árbitro no gramado durante a partida.

Fora de Campo

Decisão da arbitragem em Flamengo x Atlético-MG viraliza: 'Claramente'

Há 8 horas
Homem em smoking no palco da premiação Kane, com dois troféus dourados, mulher de preto ao fundo.

Fora de Campo

Escolha de melhor jogador do mundo divide opiniões: 'Assustador'

Há 8 horas
Léo Pereira em ação durante Flamengo e Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Torcida do Palmeiras reage à vitória do Flamengo: 'Vergonha'

Há 8 horas
Goleiro de uniforme laranja defende chute em Flamengo x Atlético Mineiro, enquanto atacante branco avança.

Fora de Campo

Lance de Rossi em Flamengo x Atlético-MG gera revolta: 'Sempre avisei'

Há 9 horas
Mais LANCE!
Pedro, atacante do Flamengo, em campo durante partida do Brasileirão, com torcedores ao fundo.

Gol perdido de Pedro em Flamengo x Atlético-MG gera revolta: 'Desisto'

Lionel Messi em ação em Inter Miami x León pela Leagues Cup

Messi acompanha partida do Palmeiras; veja fotos

Jogador da seleção brasileira, camisa amarela com o número 7, em campo.

Posição de Vinicius Júnior na Bola de Ouro viraliza: 'Brutal'

Harry Kane durante evento da Bola de Ouro

Mbappé ou Harry Kane? IA crava vencedor da Bola de Ouro 2026

Bruxo foi protagonista de uma das maiores viradas do Brasileirão (Foto: Wagner Meier/Fotoarena/Folhapress)

Palmeiras, São Paulo e Flamengo; relembre as maiores viradas do Brasileirão

Foto publicada por Richarlison comemorando a eleição de Lula

Gabi, Neymar… esporte comemora Lula e lamenta por Flávio Bolsonaro

Estudiantes eliminou o Flamengo nos pênaltis da Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Mauro Cezar questiona desempenho do Flamengo: 'Ganhar o que?'

Robert Renan em ação pelo Vasco contra o Boca Juniors

Robert Renan tranquiliza torcedores do Vasco após acidente grave de trânsito

Neymar e Rodrigo Nestor travaram diversas discussões durante o confronto (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

Arnaldo Ribeiro detona gesto de Neymar em Santos x Bahia: 'Acha que pode'

Lula vestindo jaqueta escura com emblema no peito esquerdo do Corinthians

Corinthians manda recado a Lula após reeleição à Presidência do Brasil

Jornalista contesta jogador irregular em semis da Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Jornalista dispara sobre Flamengo na final da Libertadores: 'Deve ser'

Tricolor enfrentará o São Paulo na próxima quarta-feira (28) (Foto: Jhony Pinho/AGIF/Folhapress)

Torcida pede saída de atacante do Bahia após post: 'Tapa na cara'

Atlético x Flamengo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

IA crava resultado de Flamengo x Atlético-MG pelo Brasileirão