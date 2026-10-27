Torcida do Corinthians reage à vitória do Grêmio: 'Já caiu'

A vitória do Grêmio por 1 a 0 sobre o Coritiba, nesta segunda-feira (26), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, repercutiu entre os torcedores do Corinthians nas redes sociais. Com o resultado, o time gaúcho ultrapassou o Timão na tabela de classificação e aumentou a preocupação dos corintianos na luta contra o rebaixamento.

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O gol de Braithwaite, marcado de cabeça aos 46 minutos do segundo tempo, garantiu três pontos importantes para o Grêmio no Couto Pereira. Apesar do triunfo, a equipe gaúcha continua na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento. O Corinthians, por sua vez, perdeu uma posição na tabela e vê a disputa para escapar do Z-4 ficar ainda mais apertada.

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➡️Veja gol em Coritiba x Grêmio: Braithwaite marca no fim

Nas redes sociais, torcedores alvinegros demonstraram preocupação com o cenário após o resultado. A vitória gremista aumentou a pressão sobre o Corinthians, que agora precisa reagir nas próximas rodadas para evitar a queda para a Série B. Veja a repercussão:

Corinthians precisa 'repetir' Fluminense de 2009 para evitar queda à Série B

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A comparação entre as duas equipes vai além da sequência negativa. Após a 32ª rodada, o Corinthians soma os mesmos 33 pontos que o Fluminense tinha naquele momento da edição de 2009. A diferença, porém, está no desempenho recente. Enquanto o time carioca já apresentava sinais de recuperação, o Timão atravessa seu pior momento na competição, com nove derrotas e apenas um empate nos últimos 10 compromissos.

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Marino Hinestroza jogador do Vasco comemora seu gol durante partida contra o Corinthians no estadio Sao Januario pelo campeonato Brasileiro A 2026. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Atualmente na zona de rebaixamento, o Corinthians precisa conquistar 12 dos 18 pontos restantes para alcançar a marca de 45 pontos, tradicionalmente utilizada como referência na luta contra a queda. Para isso, a equipe comandada por Clarence Seedorf terá que vencer pelo menos quatro dos últimos seis jogos, caso não some pontos por meio de empates.

Corinthians nos últimos 10 jogos do Brasileirão:

1 . Jogos: 10 2 . Vitórias: 0 3 . Empates: 1 4 . Derrotas: 9 5 . Aproveitamento: 3,3% 6 . Gols marcados: 10 7 . Gols sofridos: 22 8 . Saldo de gols: -12

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