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Gol perdido de Pedro em Flamengo x Atlético-MG gera revolta: 'Desisto'

Equipes se enfrentam na noite desta segunda-feira (26)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/10/2026 20:48
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Pedro, atacante do Flamengo, em campo durante partida do Brasileirão, com torcedores ao fundo.
Pedro, atacante do Flamengo, em campo durante partida do Brasileirão, com torcedores ao fundo. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

O atacante Pedro desperdiçou uma grande oportunidade para o Flamengo no primeiro tempo do confronto contra o Atlético-MG, nesta segunda-feira (26), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aos 26 minutos, o camisa 9 recebeu um cruzamento preciso de Varela na pequena área, subiu sem marcação, mas cabeceou para fora e provocou a reação dos torcedores nas redes sociais.

➡️ Veja gols em Flamengo x Atlético-MG: Bernard marca e Plata empata

Aos 26 minutos da primeira etapa, Varela avançou e fez um cruzamento na medida para Pedro, que estava livre na pequena área. Com espaço para finalizar de cabeça, o atacante não conseguiu acertar o alvo e mandou a bola para fora.

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Veja o lance:

A chance perdida gerou indignação entre os rubro-negros, que demonstraram frustração com o lance. Veja a repercussão:

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Flamengo 🆚 Atlético-MG
🏆 Brasileirão - 32ª rodada
📆 Data e horário: segunda-feira, 26 de outubro de 2026, 20h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Premiere e SporTV.

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