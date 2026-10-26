Gol perdido de Pedro em Flamengo x Atlético-MG gera revolta: 'Desisto'

O atacante Pedro desperdiçou uma grande oportunidade para o Flamengo no primeiro tempo do confronto contra o Atlético-MG, nesta segunda-feira (26), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aos 26 minutos, o camisa 9 recebeu um cruzamento preciso de Varela na pequena área, subiu sem marcação, mas cabeceou para fora e provocou a reação dos torcedores nas redes sociais.

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Aos 26 minutos da primeira etapa, Varela avançou e fez um cruzamento na medida para Pedro, que estava livre na pequena área. Com espaço para finalizar de cabeça, o atacante não conseguiu acertar o alvo e mandou a bola para fora.

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Veja o lance:

A chance perdida gerou indignação entre os rubro-negros, que demonstraram frustração com o lance. Veja a repercussão:

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Flamengo 🆚 Atlético-MG

🏆 Brasileirão - 32ª rodada

📆 Data e horário: segunda-feira, 26 de outubro de 2026, 20h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

👁️ Onde assistir: Premiere e SporTV.

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