Nesta segunda-feira (26), o Flamengo recebe o Atlético-MG no Maracanã, em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, e um lance de Rossi virou assunto nas redes sociais. O goleiro foi criticado após o segundo gol do Atlético-MG, marcado por Renan Lodi.

➡️Veja gols em Flamengo x Atlético-MG

Após lançamento de Victor Hugo, revelado no Flamengo, Renan Lodi bateu de primeira no canto esquerdo do argentino, que permaneceu parado.

Veja alguns comentários:

Flamengo virou contra o galo ainda no primeiro tempo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Como chega o Flamengo

O Flamengo chega pressionado para a partida. Afinal, no meio da semana, foi eliminado da Libertadores e, agora, tem apenas o Brasileirão no calendário. Para o confronto no Maracanã, o técnico Leonardo Jardim não contará com Danilo, que se recupera de fraturas no rosto. Já Evertton Araújo, que vem realizando trabalho de transição, é dúvida.

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Como chega o Atlético-MG

Diferentemente do time mandante, o Atlético-MG chega em alta. A equipe garantiu vaga na final da Sul-Americana e também está nas semifinais da Copa do Brasil. Para a partida desta segunda-feira, o técnico Eduardo Domínguez poderá contar com o goleiro Everson, liberado nos últimos dias para treinar com o elenco após se recuperar de uma fratura no pé esquerdo.

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✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 🆚 Atlético-MG

🏆 Brasileirão - 32ª rodada

📆 Data e horário: segunda-feira, 26 de outubro de 2026, 20h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

👁️ Onde assistir: Premiere e SporTV.