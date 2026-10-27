Durante o programa Os Donos da Bola nesta segunda-feira (27), Craque Neto rasgou elogios ao trabalho de Abel Ferreira à frente do Palmeiras e voltou a cravar a ida do treinador para o Vasco. Segundo o apresentador, o técnico português assumirá o comando do clube carioca em 2028.

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Neto afirmou que Abel continuará no Alviverde até o fim do mandato da presidente Leila Pereira e que, em seguida, ambos seguirão juntos para o Cruz-Maltino. Além disso, o apresentador garantiu que a negociação já estaria alinhada para o futuro.

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— Para mim, ele é o maior treinador que eu vi na minha vida nesses 43 anos que eu estou disputando a minha vida aí como comentarista e apresentador. Ninguém que eu conheça e que eu trabalhei junto tem o que o Abel tem — iniciou o apresentador.

— Ele vai ser treinador do Vasco da Gama em 2028. Ele é o próximo treinador. E mais, eu não digo nada porque a Leila fica 2027 ainda. Ele vai terminar com ela porque tem um acordo, irmão. Ele vai continuar mais um ano e, em 2028, ele é o treinador do Vasco da Gama — complementou.

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— E, quando ele sair, ele vai com a Leila e vai com o pessoal aí, com o enteado pro Vasco da Gama. E ele vai ganhar tudo no Vasco da Gama. Ele vai ganhar Libertadores, ele vai ganhar brasileiro, carioca. Esquece, Taça Guanabara, esquece. Ele vai ganhar a Copa do Brasil, ele vai ganhar tudo no Vasco da Gama — encerrou Neto.

Abel Ferreira chegou ao Palmeiras em 2020 (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Abel busca fechar temporada invicto em clássicos pelo Palmeiras

Abel Ferreira caminha para encerrar a temporada invicto em clássicos contra os principais rivais estaduais do Palmeiras. Na próxima quarta-feira (28), o treinador tenta manter a marca diante do Santos, na Vila Belmiro, no último confronto contra um rival paulista em 2026.

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O Verdão disputou 11 clássicos na temporada, a começar pelo confronto com o Santos, pela primeira fase do Campeonato Paulista. Na ocasião, venceu por 1 a 0, na Arena Barueri, com gol de Allan, posteriormente negociado com o Manchester City. Desde então, a equipe acumulou outras sete vitórias e três empates.

No caminho, o Palmeiras eliminou o São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista e o Santos nas quartas de final da Copa do Brasil. Mais recentemente, goleou o Corinthians por 4 a 1, no Nubank Parque, resultado que manteve a equipe na disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro.

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Histórico de Abel Ferreira em clássicos

Desde a chegada de Abel Ferreira, em 2020, o Palmeiras alternou temporadas de maior e menor aproveitamento nos clássicos contra os principais rivais estaduais. No primeiro ano, o treinador disputou apenas um confronto, com empate por 2 a 2 diante do Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

Em 2021, foram sete vitórias, seis empates e quatro derrotas em 17 partidas. No ano seguinte, a equipe alcançou seu melhor retrospecto até então, com dez triunfos em 13 jogos e 79,5% de aproveitamento. Em 2023, foram quatro vitórias, quatro empates e três derrotas. Na temporada seguinte, o time alviverde somou quatro triunfos, quatro igualdades e dois reveses. Já em 2025, foram seis vitórias, quatro empates e quatro derrotas em 14 confrontos.

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Em 2026, o desempenho é superior ao dos anos anteriores. O Palmeiras ainda não perdeu para Corinthians, Santos e São Paulo: são oito vitórias e três empates em 11 clássicos, com aproveitamento de 81,8%. A equipe marcou 18 gols e sofreu apenas quatro, números que colocam a atual temporada como a melhor de Abel Ferreira em clássicos

Retrospecto do Palmeiras em clássicos em 2026