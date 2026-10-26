Escolha de melhor jogador do mundo divide opiniões: 'Assustador'
Bola de ouro foi entregue nesta segunda-feira (26)
O atleta eleito o melhor jogador do mundo na cerimônia da Bola de Ouro, realizada nesta segunda-feira (26), virou assunto nas redes sociais. O inglês Harry Kane, artilheiro do Bayern de Munique, venceu a premiação da revista France Football e desbancou nomes como Mbappé, Lamine Yamal e Ousmane Dembélé.
➡️Harry Kane é eleito o Bola de Ouro de 2026
Sem conquistar a Champions League ou a Copa do Mundo, Kane também recebeu o prêmio de maior artilheiro da temporada, reforçando seu protagonismo individual ao longo do período avaliado.
Veja alguns comentários:
Kane agradece ao Bayern e à seleção inglesa
Durante o discurso, após receber a Bola de Ouro, Kane destacou a importância de conquistar o prêmio em Londres e agradeceu aos companheiros de equipe, à comissão técnica do Bayern de Munique e aos colegas da seleção inglesa.
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— Estar em Londres torna tudo mais especial. Imagino que tenha sido muito difícil escolher, estava entre grandes jogadores, alguns companheiros de equipe. Obrigado a quem votou em mim. Parabéns a todos que estavam indicados, são exemplos de trabalho duro.
O atacante também ressaltou a importância do apoio recebido ao longo da temporada e valorizou o trabalho coletivo para alcançar o reconhecimento individual.
— Obrigado a meus companheiros de time, sem vocês nada seria possível. Vocês me fazem melhor. A todo o staff, pela maneira como vocês nos incentivam, a todo o Bayern de Munique, é uma honra representar esse clube. E também aos meus companheiros da seleção inglesa, estar com vocês e ser seu capitão é uma honra — completou.
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