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Escolha de melhor jogador do mundo divide opiniões: 'Assustador'

Bola de ouro foi entregue nesta segunda-feira (26)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/10/2026 22:17
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Homem em smoking no palco da premiação Kane, com dois troféus dourados, mulher de preto ao fundo.
Harry Kane foi eleito o melhor jogador do mundo (Foto: Franck Fife / AFP).

O atleta eleito o melhor jogador do mundo na cerimônia da Bola de Ouro, realizada nesta segunda-feira (26), virou assunto nas redes sociais. O inglês Harry Kane, artilheiro do Bayern de Munique, venceu a premiação da revista France Football e desbancou nomes como Mbappé, Lamine Yamal e Ousmane Dembélé.

➡️Harry Kane é eleito o Bola de Ouro de 2026

Sem conquistar a Champions League ou a Copa do Mundo, Kane também recebeu o prêmio de maior artilheiro da temporada, reforçando seu protagonismo individual ao longo do período avaliado.

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Veja alguns comentários:

Homem de terno preto no palco segurando o troféu Ballon d'Or na cerimônia.
Kane venceu sua primeira Bola de Ouro (Foto: Franck Fife/AFP)

Kane agradece ao Bayern e à seleção inglesa

Durante o discurso, após receber a Bola de Ouro, Kane destacou a importância de conquistar o prêmio em Londres e agradeceu aos companheiros de equipe, à comissão técnica do Bayern de Munique e aos colegas da seleção inglesa.

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— Estar em Londres torna tudo mais especial. Imagino que tenha sido muito difícil escolher, estava entre grandes jogadores, alguns companheiros de equipe. Obrigado a quem votou em mim. Parabéns a todos que estavam indicados, são exemplos de trabalho duro.

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O atacante também ressaltou a importância do apoio recebido ao longo da temporada e valorizou o trabalho coletivo para alcançar o reconhecimento individual.

— Obrigado a meus companheiros de time, sem vocês nada seria possível. Vocês me fazem melhor. A todo o staff, pela maneira como vocês nos incentivam, a todo o Bayern de Munique, é uma honra representar esse clube. E também aos meus companheiros da seleção inglesa, estar com vocês e ser seu capitão é uma honra — completou.

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