Morre Camila Kfouri, Filha do jornalista Juca Kfouri

Nesta segunda-feira (26/10), Rita Wainer notificou, por meio das redes sociais, o falecimento de Camila Kfouri, filha do jornalista Juca Kfouri. A causa da morte não foi informada. A artista plástica fez uma publicação nas redes sociais em homenagem à amiga.

Juca Kfouri também confirmou a perda de Camila por meio das redes sociais. O jornalista publicou um texto se despedindo de sua filha.

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Juca Kfouri homenageia Camila

Por meio das redes sociais, o especialista em futebol se manifestou publicamente, homenageando e despedindo-se de Camila:

- Perdi hoje uma das paixões de minha vida. Sinto na carne a dor que imaginava ser a maior de todas. É, desabafou o jornalista no texto publicado no portal. Refletindo sobre o futuro sem a presença física da filha, o colunista expressou a dificuldade de assimilar o momento: Não faço ideia de como será daqui para frente diante de tamanha agressão ao ciclo natural da vida. Só sei que a levarei comigo até o fim - escreveu Juca, por meio de um texto público.

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Rita Wainer publica despedida para amiga de longa data

Carreira em diferentes frentes

Camila construiu trajetória em áreas distintas. Era psicóloga e psicoterapeuta, trabalhou na produção da Conspiração Filmes e também atuou como DJ de música brasileira. Diferente de seu pai, Camila não seguiu o caminho do jornalismo nem do esporte.

Um episódio marcou a vida de Camila ainda criança. Aos seis anos, ela viu o avô paterno ser baleado durante um assalto, na entrada da residência da família. Segundo Juca Kfouri, a filha desenvolveu sequelas e enfrentou complicações médicas ao longo dos anos por causa do ocorrido.

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Camila era a única mulher entre os filhos de Juca Kfouri. O jornalista tem ainda três homens: André, Daniel e Felipe Kfouri.