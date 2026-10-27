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Jornalista ironiza lance de pênalti em Flamengo x Atlético

Rubro-Negro voltou à liderança do Brasileirão

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
27/10/2026 10:30
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Rubro-Negro conquistou a virada no último lance do confronto (Foto: Rudy Trindade/Themapress/Folhapress)
Rubro-Negro conquistou a virada no último lance do confronto (Foto: Rudy Trindade/Themapress/Folhapress)

Durante a partida entre Flamengo e Atlético-MG nesta segunda-feira (26), pelo Brasileirão, uma decisão da arbitragem virou assunto nas redes sociais. O árbitro do confronto, Rodrigo José Pereira de Lima, assinalou pênalti de Renan Lodi em Léo Pereira nos acréscimos da partida.

Durante o programa SporTV News, André Loffredo ironizou a reclamação dos torcedores sobre a marcação da infração cometida. Apesar da reclamação dos jogadores do Galo e de internautas nas redes, o próprio lateral admitiu ter cometido a infração.

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Pênalti para o Flamengo contra o Atlético-MG

Para o jornalista, o pênalti foi marcado completamente certo, e, de acordo com o mesmo, os torcedores que estão questionando a marcação da infração estão com "problemas de visão":

- Ouvi alguns torcedores falarem que esse lance não foi pênalti. Ou está com dificuldade de visão, ou está com a visão desviada para outro pensamento. Não é possível - disparou o comentarista.

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Flamengo bate o Atlético-MG e volta a ser líder do Brasileirão (Foto: Celso Pupo /Fotoarena/Folhapress)
Flamengo bate o Atlético-MG e volta a ser líder do Brasileirão (Foto: Celso Pupo /Fotoarena/Folhapress)

Como foi o confronto

O Atlético-MG começou a partida com muita eficiência nos contra-ataques e abriu o placar logo cedo com Bernard. O camisa 11 recebeu passe de Preciado e balançou as redes de Rossi aos sete minutos de jogo. Aos 34, Plata deu sorte e, após tentativa de cruzamento, viu a bola entrar no gol de Gabriel Delfim.

➡️Com emoção, Flamengo vence o Atlético de virada e segue na liderança do Brasileirão

Aos 41 minutos, a virada veio nos pés de Giorgian De Arrascaeta. Após passe de Samuel Lino, o uruguaio driblou a defesa do Galo e superou Gabriel Delfim.

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Na segunda etapa, o Atlético empatou aos 14 minutos com Renan Lodi. O lateral bateu de primeira, de perna esquerda, e balançou as redes do goleiro argentino do Flamengo. O time de Eduardo Domínguez parecia capaz de resistir e segurar o empate, porém, já nos acréscimos, Lodi cometeu pênalti em Léo Pereira. Com as saídas de Jorginho, Arrascaeta e Pedro, Carrascal assumiu a responsabilidade e marcou.

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