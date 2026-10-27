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Podcast 'Mundo da Luta' chega ao 400º episódio com entrevista de José Aldo

Ícone do MMA é convidado especial

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/10/2026 13:54
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Com a bandeira do Brasil sobre o ombro direito, José Aldo, de luvas, mostra os bíceps e faz expressão série em sessão de fotos do UFC
José Aldo é recordista de defesas de cinturão no peso-pena (Foto: Reprodução/Instagram

O podcast 'Mundo da Luta' chega ao seu 400º episódio em entrevista com José Aldo. No bate-papo com Ana Hissa, Luciano Andrade e Gleidson Venga, o integrante do Hall da Fama do UFC repassa a carreira no MMA, fala sobre defesas de cinturão e aborda os próximos passos na modalidade.

➡️UFC anuncia Carlos Prates em disputa por cinturão inédito para o Brasil

O episódio estreia nesta terça-feira (27), às 17h30, no YouTube e plataformas digitais de áudio, com transmissão na quarta-feira (28), às 17h, no canal Combate.

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Quatro participantes em estúdio de podcast de luta, com microfones na mesa e logo Mundo da Luta Combate ao fundo.
José Aldo é convidado especial de podcast (Foto: Globo / Divulgação)

Rivalidade com McGregor

Durante a conversa, o ex-campeão relembrou os bastidores da derrota para o irlandês Conor McGregor e explicou o motivo de não ter tido uma segunda luta entre os dois:

— Chorei muito nos bastidores do evento logo após aquela derrota porque o Dana (White) e o Lorenzo (Fertitta) vieram no vestiário e já falaram que eu não teria a minha revanche, porque o McGregor disse que não iria mais bater o peso pena. Por isso essa revanche nunca aconteceu — afirmou.

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