Podcast 'Mundo da Luta' chega ao 400º episódio com entrevista de José Aldo
Ícone do MMA é convidado especial
O podcast 'Mundo da Luta' chega ao seu 400º episódio em entrevista com José Aldo. No bate-papo com Ana Hissa, Luciano Andrade e Gleidson Venga, o integrante do Hall da Fama do UFC repassa a carreira no MMA, fala sobre defesas de cinturão e aborda os próximos passos na modalidade.
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O episódio estreia nesta terça-feira (27), às 17h30, no YouTube e plataformas digitais de áudio, com transmissão na quarta-feira (28), às 17h, no canal Combate.
Rivalidade com McGregor
Durante a conversa, o ex-campeão relembrou os bastidores da derrota para o irlandês Conor McGregor e explicou o motivo de não ter tido uma segunda luta entre os dois:
— Chorei muito nos bastidores do evento logo após aquela derrota porque o Dana (White) e o Lorenzo (Fertitta) vieram no vestiário e já falaram que eu não teria a minha revanche, porque o McGregor disse que não iria mais bater o peso pena. Por isso essa revanche nunca aconteceu — afirmou.
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