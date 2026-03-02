Com quatro gols de Pedro, Flamengo atropela Madureira e avança para encarar o Fluminense na final do Carioca

O Flamengo atropelou o Madureira por 8 a 0 na noite desta segunda-feira (2) e garantiu a vaga para a grande decisão do Campeonato Carioca. No Maracanã, os gols do Rubro-Negro, que venceu o primeiro jogo por 3 a 0 (11 a 0 no agregado), foram de Pedro (4x), Paquetá (2x), Samuel Lino e Jean Vianna (contra). No domingo, o time de Filipe Luís disputa a taça com o Fluminense, que eliminou o Vasco.

continua após a publicidade

➡️ Veja todos os oito gols da goleada do Flamengo contra o Madureira

Protestos no Maracanã antes e depois do jogo

Antes de a bola rolar, o clima era de cobranças. Na chegada da delegação ao estádio, torcedores protestaram. Os alvos foram o presidente Bap, o diretor de futebol José Boto, o técnico Filipe Luís e os jogadores. Na entrada das equipes em campo, o cenário foi repetido nas arquibancadas.

Ao término da partida, o cenário se repetiu, com gritos de "time sem vergonha".

Como foi Madureira x Flamengo

O grande nome do primeiro tempo foi Lucas Paquetá. Logo aos quatro minutos, o camisa 20 do Flamengo mandou a bola para o fundo da rede, em jogada de escanteio. Inicialmente, o árbitro marcou falta na jogada, mas voltou atrás após intervenção do VAR. O meia marcou novamente aos 16', após jogada bem trabalhada com Pedro. Desta vez, o bandeirinha indicou impedimento.

continua após a publicidade

Com a vantagem de quatro gols no placar agregado, o Flamengo deu a bola para o Madureira, recuou e buscou jogar no contra-ataque. Foi dessa forma que Paquetá, aos 23', fez o segundo gol, após assistência de Carrascal.

Comemoração de Lucas Paquetá em Madureira x Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Mas, além do meia rubro-negro, quem também apareceu bastante no primeiro tempo foi o árbitro de vídeo Philip Georg Bennett. Ele recomendou a revisão de uma entrada de Wallace Camilo, do Madureira, em De La Cruz. O camisa 10 do Tricolor foi expulso.

continua após a publicidade

Com um jogador a mais, o Flamengo balançou a rede mais duas vezes na primeira etapa, com Jean Vianna (contra) e Pedro.

Segundo tempo: mais show de Pedro

O Flamengo voltou do intervalo com o pé no acelerador. Com menos de quatro minutos, Pedro marcou mais dois gols. E não parou por aí! O camisa 9 voltou a balançar a rede aos 21 minutos. Uma atuação brilhante do atacante, que busca deixar para trás, com um grande desempenho como o desta segunda, um início abaixo na temporada.

Comemoração de Pedro em Madureira x Flamengo (Foto: Delmiro dos Santos Junior/Mochila Press/Gazeta Press)

Em desvantagem numérica em campo, o Madureira abdicou do jogo e tentou se defender. Diante deste cenário, o técnico Filipe Luís buscou rodar o time e colocou Samuel Lino, Luiz Araújo, Wallace Yan, Luiz Felipe e Daniel Silva, sendo os dois últimos do time de juniores. Lino, já na reta final, marcou o oitavo.

Ditando o ritmo, o Fla fechou a vitória pelo placar de 8 a 0, com 11 a 0 no agregado. Uma vitória para afastar a má fase e dar uma resposta ao seu torcedor.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

➡️ Aposte nos próximos jogos do Flamengo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

✅ FICHA TÉCNICA

MADUREIRA X FLAMENGO

CARIOCA - SEMIFINAL, JOGO DE VOLTA

📆 Data e horário: Segunda, 02 de março, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro

🥅 Gols: Paquetá, 4'/1°T (0-1), Paquetá, 23'/1°T (0-2), Jean Vianna (contra), 34'/1°T (0-3), Pedro, 49'/1°T (0-4), Pedro, 2'/2°T (0-5), Pedro, 4'/2°T (0-6), Pedro, 29'/2°T (0-7), Samuel Lino, 43'/2°T (0-8)

🟨 Cartões amarelos: Neguete (MAD); Evertton Araújo (FLA)

🟥 Cartões vermelhos: -

🏟️ Público: 25.059

💰 Renda: R$ 926.604,00

👥 ESCALAÇÕES

MADUREIRA (Técnico: Toninho Andrade)

Neguete; Coutinho, Marcão, Jean Vianna e Matheus Julião (Júlio César); Adriano (Wendel Lessa), Rodrigo Lindoso (Arthur) e Wallace Camilo; Vinicius Balotelli, Maranhão (Fash) e Jacó (João Fubá).

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Andrew; Emerson Royal, Vitão, Léo Ortiz (Daniel Silva) e Alex Sandro; Evertton Araújo (Wallace Yan), De La Cruz (Luiz Felipe) e Carrascal (Luiz Araújo); Paquetá, Cebolinha (Samuel Lino) e Pedro.

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Carlos Tadeu Ferreira de Castro.

🚩 Assistentes: Hugo Filemon Soares Pinto e Naiara Mendes Tavares

🖥️ VAR: Philip Georg Bennett

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.