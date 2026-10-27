Torcida do Flamengo manda recado a Filipe Luís: 'Duvido'
Mesmo com vitória, torcida do Flamengo pede Filipe Luís para 2027
Mesmo após a vitória do Flamengo por 3 a 2 sobre o Atlético-MG, nesta segunda-feira (26), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, parte da torcida rubro-negra voltou a demonstrar insatisfação com o técnico Leonardo Jardim. Nas redes sociais, torcedores aproveitaram o momento para comentar as escolhas do treinador e projetar um possível retorno de Filipe Luís ao comando da equipe em 2027.
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O nome do ex-técnico rubro-negro ganhou força entre os comentários após a repercussão de seu trabalho no Monaco, da França. No último domingo (25), Filipe Luís assumiu a responsabilidade pelo empate em 1 a 1 com o Lille, pela Ligue 1, e reconheceu que a equipe teve dificuldades no setor ofensivo. O treinador também admitiu que pode ter demorado para colocar o centroavante Folarin Balogun em campo.
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Entre os torcedores do Flamengo, a possibilidade de um retorno dividiu opiniões, mas houve quem defendesse a volta do antigo comandante. Veja a repercussão:
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No domingo (1º), o Monaco visita o Paris FC em um confronto direto na tabela do Campeonato Francês. A equipe de Filipe Luís ocupa provisoriamente a 3ª colocação, mas irá descer na classificação após o jogo entre Lyon e PSG, nesta segunda-feira (26).
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