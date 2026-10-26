Flamengo tem quatro desfalques para enfrentar o Atlético-MG no Brasileirão
Danilo, Evertton Araújo, Saúl e Valencia estão fora da partida desta segunda
O Flamengo terá desfalques importantes para enfrentar o Atlético-MG nesta segunda-feira (26), em busca de retomar a liderança do Brasileirão, atualmente nas mãos do Palmeiras. No Maracanã, o técnico Leonardo Jardim não poderá contar com Danilo, Evertton Araújo, Saúl e Valencia.
O zagueiro Danilo, que se recupera de fraturas, e o volante Evertton Araújo, que realiza trabalhos de transição para o campo, já eram desfalques confirmados.
Saúl voltou a sentir dores na região posterior da perna esquerda após receber uma pancada no jogo de ida da semifinal da Libertadores, contra o Estudiantes. Já Valencia está fora da partida devido a um quadro de conjuntivite.
Confira os #relacionados do Mengão para a partida diante do Atlético-MG, pelo @brasileirao! #FLAxCAM https://t.co/nfE5G2VnGT— Flamengo (@Flamengo) October 26, 2026
✅ FICHA TÉCNICA
Flamengo 🆚 Atlético-MG
🏆 Brasileirão - 32ª rodada
📆 Data e horário: segunda-feira, 26 de outubro de 2026, 20h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Premiere e SporTV.
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🟨 Arbitragem
🕴️ Arbitragem: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS)
📺 VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
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