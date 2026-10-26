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Flamengo tem quatro desfalques para enfrentar o Atlético-MG no Brasileirão

Danilo, Evertton Araújo, Saúl e Valencia estão fora da partida desta segunda

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
26/10/2026 17:25
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Leonardo Jardim instrui jogadores do Flamengo na partida contra o Independiente del Valle pela Libertadores
Leonardo Jardim instrui jogadores do Flamengo na partida contra o Independiente del Valle pela Libertadores

O Flamengo terá desfalques importantes para enfrentar o Atlético-MG nesta segunda-feira (26), em busca de retomar a liderança do Brasileirão, atualmente nas mãos do Palmeiras. No Maracanã, o técnico Leonardo Jardim não poderá contar com Danilo, Evertton Araújo, Saúl e Valencia.

O zagueiro Danilo, que se recupera de fraturas, e o volante Evertton Araújo, que realiza trabalhos de transição para o campo, já eram desfalques confirmados.

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Saúl voltou a sentir dores na região posterior da perna esquerda após receber uma pancada no jogo de ida da semifinal da Libertadores, contra o Estudiantes. Já Valencia está fora da partida devido a um quadro de conjuntivite.

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 🆚 Atlético-MG
🏆 Brasileirão - 32ª rodada
📆 Data e horário: segunda-feira, 26 de outubro de 2026, 20h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Premiere e SporTV.

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Lance! acompanha a partida em tempo real.

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS)
📺 VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Léo Jardim, treinador do Flamengo, gesticula durante a semifinal da Copa Libertadores contra Estudiantes em La Plata.
Jardim em jogo do Flamengo (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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