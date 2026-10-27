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Mãe de filha de ex-Flamengo revela traições do jogador: 'Eu vi'

Influenciadora revelou bastidores do fim do casamento nas redes sociais

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/10/2026 07:10
Atualizado há 54 minutos
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Wesley com sua ex-esposa, Amanda Martins
Wesley e Amanda não são mais um casal (Foto: Reprodução)

Amanda Martins, ex-esposa de Wesley, revelou em suas redes sociais, na última segunda-feira (26), os bastidores do término do casamento com o ex-jogador do Flamengo, atualmente na Roma. Em seu relato, a influenciadora desabafou sobre o desgaste da relação e afirmou que o atleta a traiu em diversas ocasiões, incluindo o período em que ela estava grávida da filha do casal.

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Ao detalhar como descobriu as atitudes do atleta, Amanda explicou que teve acesso direto ao aparelho celular do lateral-direito. A influenciadora fez questão de ressaltar que os episódios de infidelidade eram recorrentes e envolveu a contratação de acompanhantes no período em que viviam juntos na Europa.

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— Não me traiu uma, duas ou três vezes. Foram várias. E não foi com uma, duas ou três. Foram várias, incluindo garotas de programa.

Antes do confronto definitivo e da exposição dos arquivos, a influenciadora relatou que o jogador negava veementemente qualquer acusação. Segundo ela, o defensor recorria a apelos emocionais e acusações de desestabilização para tentar se esquivar da responsabilidade.

A situação mudou radicalmente quando Amanda apresentou o material coletado no próprio dispositivo do atleta. Diante das evidências irrefutáveis, o jogador não sustentou as negativas, mas também não demonstrou arrependimento pelas atitudes, segundo a ex-esposa.

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— Não foi minha palavra contra a palavra dele, foi palavra contra prova. Ele não pediu perdão e acha que tudo o que fez foi normal.

Wesley e Amanda Martins em casamento
Wesley tem filha com Amanda Martins (Foto: Reprodução)

Fuga pela janela, crises de ansiedade e saída da Europa

O relato de Amanda também expôs situações inusitadas durante o convívio do casal no exterior. Entre os episódios citados, a influenciadora contou uma tentativa do jogador para evitar discussões e flagrantes ao ser confrontado.

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O impacto psicológico da rotina de desconfianças e conflitos afetou diretamente a saúde da influenciadora. Amanda revelou ter enfrentado problemas físicos e emocionais graves enquanto tentava manter a estrutura familiar preservada.

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— Tive crises de ansiedade terríveis. Foi um período muito difícil e doloroso na minha vida.

Após a confirmação do fim do relacionamento, a influenciadora criticou a postura do defensor da Roma ao exigir que ela retornasse imediatamente ao Brasil. O casal, que havia oficializado a união em maio de 2025, encerra a convivência enquanto Amanda organiza a logística para deixar a Europa acompanhada da filha de um ano.

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