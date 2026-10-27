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Estreia de Ronaldinho, em clássico, provoca procura por ingressos

Ídolo brasileiro vai reestrear no futebol profissional

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
27/10/2026 11:12
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Ex-craque retorna aos gramados no próximo dia 15 (Foto: Leandro Chemalle/Thenews2/Folhapress)
Ex-craque retorna aos gramados no próximo dia 15 (Foto: Leandro Chemalle/Thenews2/Folhapress)

Aos 46 anos, Ronaldinho Gaúcho vai voltar a jogar oficialmente no dia 15 de novembro pelo Ravenna, clube da terceira divisão italiana, no clássico contra o Forlì. A confirmação da participação do brasileiro provocou uma intensa procura por ingressos e movimentou o clube dentro e fora de campo.

Mesmo antes da estreia, a presença de Ronaldinho no Ravenna já impulsionou o clube em várias frentes. A equipe tem cerca de 2.800 sócios, que terão prioridade na compra de ingressos, e deve colocar à venda apenas 1.500 entradas para o público geral.

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Retorno de Ronaldinho aos gramados

O jogo será no estádio Bruno Benelli, que tem capacidade atual para 4.943 pessoas e passa por reformas. A venda ainda não começou, mas a demanda já é alta, com pedidos vindos de várias regiões da Itália.

Além da bilheteria, o Ravenna aproveita a chegada do ex-craque para ampliar sua visibilidade e sua receita. Desde o fim de julho, outdoors com a imagem de Ronaldinho estão espalhados por pontos estratégicos de Milão, como San Babila e Brera. Eles promovem a camisa do atleta com códigos QR que levam direto à compra. A campanha provocou um aumento significativo nas vendas dos uniformes.

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Com grandes passagens por clubes europeus, Ronaldinho retorna ao futebol internacional (Foto: Giuliano Andrade /Fotoarena/Folhapress)
Com grandes passagens por clubes europeus, Ronaldinho retorna ao futebol internacional (Foto: Giuliano Andrade /Fotoarena/Folhapress)

Movimentação financeira causada pelo craque

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Em outubro, o clube fechou parceria com a Panini para lançar cards especiais de Ronaldinho vestindo a camisa do Ravenna. Os pacotes custam 10 euros e trazem prêmios como bonés, camisas autografadas e até um encontro com o craque, que inclui ingresso para a partida. O clube também inaugurou uma loja oficial no Mercato Coperto, no centro histórico de Ravenna, onde são vendidos uniformes e produtos oficiais dedicados ao brasileiro.

Ronaldinho foi anunciado como jogador do Ravenna em junho e também virou acionista do clube, participando do projeto de expansão internacional da marca. O duelo com o Forlì marcará o retorno oficial do ídolo aos gramados após mais de dez anos, desde sua última atuação pelo Fluminense, em 2015.

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O próximo compromisso de Ronaldinho pelo Ravenna está marcado para 15 de novembro, quando o clube enfrenta o Forlì pela terceira divisão italiana, em partida que promete ser histórica para o futebol local.

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