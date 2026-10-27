Estreia de Ronaldinho, em clássico, provoca procura por ingressos
Ídolo brasileiro vai reestrear no futebol profissional
Aos 46 anos, Ronaldinho Gaúcho vai voltar a jogar oficialmente no dia 15 de novembro pelo Ravenna, clube da terceira divisão italiana, no clássico contra o Forlì. A confirmação da participação do brasileiro provocou uma intensa procura por ingressos e movimentou o clube dentro e fora de campo.
Mesmo antes da estreia, a presença de Ronaldinho no Ravenna já impulsionou o clube em várias frentes. A equipe tem cerca de 2.800 sócios, que terão prioridade na compra de ingressos, e deve colocar à venda apenas 1.500 entradas para o público geral.
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Retorno de Ronaldinho aos gramados
O jogo será no estádio Bruno Benelli, que tem capacidade atual para 4.943 pessoas e passa por reformas. A venda ainda não começou, mas a demanda já é alta, com pedidos vindos de várias regiões da Itália.
Além da bilheteria, o Ravenna aproveita a chegada do ex-craque para ampliar sua visibilidade e sua receita. Desde o fim de julho, outdoors com a imagem de Ronaldinho estão espalhados por pontos estratégicos de Milão, como San Babila e Brera. Eles promovem a camisa do atleta com códigos QR que levam direto à compra. A campanha provocou um aumento significativo nas vendas dos uniformes.
Movimentação financeira causada pelo craque
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Em outubro, o clube fechou parceria com a Panini para lançar cards especiais de Ronaldinho vestindo a camisa do Ravenna. Os pacotes custam 10 euros e trazem prêmios como bonés, camisas autografadas e até um encontro com o craque, que inclui ingresso para a partida. O clube também inaugurou uma loja oficial no Mercato Coperto, no centro histórico de Ravenna, onde são vendidos uniformes e produtos oficiais dedicados ao brasileiro.
Ronaldinho foi anunciado como jogador do Ravenna em junho e também virou acionista do clube, participando do projeto de expansão internacional da marca. O duelo com o Forlì marcará o retorno oficial do ídolo aos gramados após mais de dez anos, desde sua última atuação pelo Fluminense, em 2015.
O próximo compromisso de Ronaldinho pelo Ravenna está marcado para 15 de novembro, quando o clube enfrenta o Forlì pela terceira divisão italiana, em partida que promete ser histórica para o futebol local.
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