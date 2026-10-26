Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

AO VIVO: Siga Flamengo x Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam no Maracanã

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
26/10/2026 18:24
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Partida entre Flamengo e Atlético Mineiro no círculo central, árbitro de amarelo e torcida ao fundo, Brasileirão 2026.
Flamengo e Atlétioco-MG se enfrentam no Brasileirão (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Nesta segunda-feira (26), o Flamengo recebe o Atlético-MG no Maracanã, em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o Lance! traz tudo ao vivo para você. Nosso setorista, Lucas Bayer, está presente no estádio e complementa a cobertura da partida.

➡️Flamengo x Atlético-MG: veja as chances de título atualizadas no Brasileirão

Pressionado pela recente eliminação na Libertadores e focado apenas no Brasileirão, o Rubro-Negro tenta se reabilitar com desfalques importantes, como Danilo, fora por fraturas no rosto, e Evertton Araújo como dúvida. Já o Galo chega embalado pelas vagas na final da Sul-Americana e na semifinal da Copa do Brasil, além de contar com o retorno do goleiro Everson, liberado após se recuperar de fratura no pé esquerdo.

continua após a publicidade

Acompanhe em tempo real

19'/1ºT - Pulgar tenta de cabeça após escanteio de Arrascaeta, mas para em Gabriel Delfim. No lance seguinte, Léo Ortiz manda para fora.

17'/1ºT - Erick Pulgr experimenta de fora, porém chute bate na cabeça de Lyanco.

13'/1ºT - Plata recebe pela direita, corta para dentro e finaliza com desvio para escanteio.

GOL DO ATLÉTICO-MG!

6'/1ºT - O Atlético-MG abriu o placar no Maracanã após roubada de bola de Victor Hugo no meio-campo. O jovem revelado pelo próprio Flamengo acionou Preciado, que encontrou Bernard na área; o camisa 11 bateu no contrapé de Rossi para colocar o Galo em vantagem.

2'/1º T - Léo Ortiz encontra Arrascaeta pelo meio e o uruguaio aciona Pedro para a primeira chegada do Rubro-Negro. Finalização do atacante foi travada.

continua após a publicidade

FALA BAYER!

CONFIRA A ESCALAÇÃO DO FLAMENGO:

FALA BAYER!

Flamengo e Atlético Mineiro disputam a bola em campo pelo Brasileirão.
Flamengo venceu o Atlético-MG de goleada no primeiro turno do Brasileirão (Foto: Foto: Pedro Souza / Atlético)

📲Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 🆚 Atlético-MG
🏆 Brasileirão - 32ª rodada
📆 Data e horário: segunda-feira, 26 de outubro de 2026, 20h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Premiere e SporTV.

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS)
📺 VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

continua após a publicidade

⚽ Prováveis escalações

🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Paquetá; Plata (Carrascal), Bruno Henrique (Pedro) e Samuel Lino.

⚫⚪ Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson (Gabriel Delfim); Alan Franco, Vitão, Lyanco e Renan Lodi; Castaño, Maycon e Victor Hugo; Bernard, Reinier e Cuello.

continua após a publicidade

📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Bernard celebra gol contra o Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Futebol Nacional

Veja gol em Flamengo x Atlético-MG: Bernard abre o placar

Há 11 minutos
Arrascaeta na eliminação do Flamengo na Libertadores para o Estudiantes

Flamengo

Com Arrascaeta, Jardim define escalação do Flamengo para enfrentar o Atlético-MG

Há 1 hora
Leonardo Jardim instrui jogadores do Flamengo na partida contra o Independiente del Valle pela Libertadores

Flamengo

Flamengo tem quatro desfalques para enfrentar o Atlético-MG no Brasileirão

Há 2 horas
Estádio Nilton Santos em jogo entre Vasco e Fluminense

Futebol Nacional

Vasco x Flamengo: divisão de ingressos no Nilton Santos muda para 50/50

Há 6 horas
Bruxo foi protagonista de uma das maiores viradas do Brasileirão (Foto: Wagner Meier/Fotoarena/Folhapress)

Fora de Campo

Palmeiras, São Paulo e Flamengo; relembre as maiores viradas do Brasileirão

Há 7 horas
Estudiantes eliminou o Flamengo nos pênaltis da Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Mauro Cezar questiona desempenho do Flamengo: 'Ganhar o que?'

Há 7 horas
Mais LANCE!
Jornalista contesta jogador irregular em semis da Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Jornalista dispara sobre Flamengo na final da Libertadores: 'Deve ser'

Evertton Araújo Flamengo Atlético-MG

Flamengo x Atlético-MG: veja as chances de título atualizadas no Brasileirão

Troféu da Bola de Ouro

Bola de Ouro 2026: saiba onde assistir, horário e indicados ao prêmio nesta segunda-feira

Troféu do Brasileirão com esfera dourada no centro, diante de escudo iluminado ao fundo.

Futebol entra na reta decisiva: títulos, vagas continentais e rebaixamento

Atlético x Flamengo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

IA crava resultado de Flamengo x Atlético-MG pelo Brasileirão

Plata comemora o belo gol marcado no confronto entre Flamengo e Atlético pelo Brasileirão

Opinião: Flamengo e Atlético-MG, uma rivalidade com pesos diferentes

O vencedor da Bola de Ouro de 2025 tem alguns concorrentes (Foto: AFP)

Com Flamengo e três brasileiros, quem são os indicados ao prêmio da Bola de Ouro?

Leo Pereira desolado depois do adeus do Flamengo na Libertadores

Flamengo tenta reverter eliminação na Libertadores: veja casos em que a Conmebol mudou resultados

Paquetá e Bernard

De volta às origens, Paquetá e Bernard vivem momentos distintos antes de Flamengo x Atlético-MG

Flamengo x Atlético-MG

Flamengo x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações da partida pelo Brasileirão

Samuel Lino gesticula no empate entre Flamengo e Estudiantes

Flamengo tem quatro jogadores na pré-lista da Seleção Brasileira; veja nomes

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, sentado no banco, expressão séria.

Abel Ferreira reage à tentativa do Flamengo de reverter eliminação: 'Chegamos à final no campo'

Bap, presidente do Flamengo

Flamengo se pronuncia sobre possível reversão de eliminação na Libertadores