AO VIVO: Siga Flamengo x Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro
Equipes se enfrentam no Maracanã
Nesta segunda-feira (26), o Flamengo recebe o Atlético-MG no Maracanã, em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o Lance! traz tudo ao vivo para você. Nosso setorista, Lucas Bayer, está presente no estádio e complementa a cobertura da partida.
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Pressionado pela recente eliminação na Libertadores e focado apenas no Brasileirão, o Rubro-Negro tenta se reabilitar com desfalques importantes, como Danilo, fora por fraturas no rosto, e Evertton Araújo como dúvida. Já o Galo chega embalado pelas vagas na final da Sul-Americana e na semifinal da Copa do Brasil, além de contar com o retorno do goleiro Everson, liberado após se recuperar de fratura no pé esquerdo.
Acompanhe em tempo real
19'/1ºT - Pulgar tenta de cabeça após escanteio de Arrascaeta, mas para em Gabriel Delfim. No lance seguinte, Léo Ortiz manda para fora.
17'/1ºT - Erick Pulgr experimenta de fora, porém chute bate na cabeça de Lyanco.
13'/1ºT - Plata recebe pela direita, corta para dentro e finaliza com desvio para escanteio.
GOL DO ATLÉTICO-MG!
6'/1ºT - O Atlético-MG abriu o placar no Maracanã após roubada de bola de Victor Hugo no meio-campo. O jovem revelado pelo próprio Flamengo acionou Preciado, que encontrou Bernard na área; o camisa 11 bateu no contrapé de Rossi para colocar o Galo em vantagem.
2'/1º T - Léo Ortiz encontra Arrascaeta pelo meio e o uruguaio aciona Pedro para a primeira chegada do Rubro-Negro. Finalização do atacante foi travada.
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✅ FICHA TÉCNICA
Flamengo 🆚 Atlético-MG
🏆 Brasileirão - 32ª rodada
📆 Data e horário: segunda-feira, 26 de outubro de 2026, 20h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Premiere e SporTV.
🟨 Arbitragem
🕴️ Arbitragem: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS)
📺 VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
⚽ Prováveis escalações
🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Paquetá; Plata (Carrascal), Bruno Henrique (Pedro) e Samuel Lino.
⚫⚪ Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson (Gabriel Delfim); Alan Franco, Vitão, Lyanco e Renan Lodi; Castaño, Maycon e Victor Hugo; Bernard, Reinier e Cuello.
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