Durante a partida entre Flamengo e Atlético-MG nesta segunda-feira (26), pelo Brasileirão, uma decisão da arbitragem virou assunto nas redes sociais. O árbitro do confronto, Rodrigo José Pereira de Lima, assinalou pênalti de Renan Lodi em Léo Pereira nos acréscimos da partida.

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Apesar da reclamação dos jogadores do Galo e de internautas nas redes, o próprio lateral admitiu ter cometido a infração.

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Flamengo venceu por 3 a 2 (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Como foi o jogo?

O Atlético-MG começou a partida com muita eficiência nos contra-ataques e abriu o placar logo cedo com Bernard. O camisa 11 recebeu passe de Preciado e balançou as redes de Rossi aos sete minutos de jogo. Aos 34, Plata deu sorte e, após tentativa de cruzamento, viu a bola entrar no gol de Gabriel Delfim.

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Aos 41 minutos, a virada veio nos pés de Giorgian De Arrascaeta. Após passe de Samuel Lino, o uruguaio driblou a defesa do Galo e superou Gabriel Delfim.

Na segunda etapa, o Atlético empatou aos 14 minutos com Renan Lodi. O lateral bateu de primeira, de perna esquerda, e balançou as redes do goleiro argentino do Flamengo. O time de Eduardo Domínguez parecia capaz de resistir e segurar o empate, porém, já nos acréscimos, Lodi cometeu pênalti em Léo Pereira. Com as saídas de Jorginho, Arrascaeta e Pedro, Carrascal assumiu a responsabilidade e marcou.