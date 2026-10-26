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Mbappé ou Harry Kane? IA crava vencedor da Bola de Ouro 2026

Confira os dez finalistas ao prêmio

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/10/2026 18:18
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Harry Kane durante evento da Bola de Ouro
Harry Kane durante evento da Bola de Ouro (Foto: Toby Shepheard / AFP)

A disputa pela Bola de Ouro de 2026 promete fortes emoções e reúne alguns dos principais nomes do futebol mundial. Entre os candidatos ao prêmio individual mais cobiçado do esporte, a Inteligência artificial cravou quem será o premiado.

➡️ AO VIVO: siga a cerimônia da Bola de Ouro 2026

Quem deve ganhar a Bola de Ouro 2026?

Confira a previsão da IA:

Harry Kane desponta como o favorito para levar o troféu por conta da sua excepcional temporada pelo Bayern de Munique e pela seleção inglesa. Ele manteve uma regularidade impressionante de gols e participações decisivas em grandes jogos, além de carregar o protagonismo ofensivo em um ano que pesou o desempenho individual em competições de alto nível e na Copa do Mundo de 2026.

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Enquanto concorrentes diretos como Kylian Mbappé mantêm o peso de atuações de gala pelo Real Madrid e Lamine Yamal brilha como o fenômeno jovem do Barcelona (vencedor do Troféu Kopa), Kane reuniu o equilíbrio ideal entre consistência, volume de gols e protagonismo na Europa ao longo do ciclo avaliado pela Bola de Ouro.

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Veja os 10 nomes da lista

Os dez jogadores citados como finalistas são:

    1.
  1. Ousmane Dembélé
    2. 2.
  2. Erling Haaland
    3. 3.
  3. Harry Kane
    4. 4.
  4. Khvicha Kvaratskhelia
    5. 5.
  5. Kylian Mbappé
    6. 6.
  6. Lionel Messi
    7. 7.
  7. Michael Olise
    8. 8.
  8. Fabián Ruiz
    9. 9.
  9. Rodri
    10. 10.
  10. Lamine Yamal
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Jogador da seleção brasileira, camisa amarela com o número 7, em campo.

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