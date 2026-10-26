Mbappé ou Harry Kane? IA crava vencedor da Bola de Ouro 2026

A disputa pela Bola de Ouro de 2026 promete fortes emoções e reúne alguns dos principais nomes do futebol mundial. Entre os candidatos ao prêmio individual mais cobiçado do esporte, a Inteligência artificial cravou quem será o premiado.

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Quem deve ganhar a Bola de Ouro 2026?

Confira a previsão da IA:

Harry Kane desponta como o favorito para levar o troféu por conta da sua excepcional temporada pelo Bayern de Munique e pela seleção inglesa. Ele manteve uma regularidade impressionante de gols e participações decisivas em grandes jogos, além de carregar o protagonismo ofensivo em um ano que pesou o desempenho individual em competições de alto nível e na Copa do Mundo de 2026.

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Enquanto concorrentes diretos como Kylian Mbappé mantêm o peso de atuações de gala pelo Real Madrid e Lamine Yamal brilha como o fenômeno jovem do Barcelona (vencedor do Troféu Kopa), Kane reuniu o equilíbrio ideal entre consistência, volume de gols e protagonismo na Europa ao longo do ciclo avaliado pela Bola de Ouro.

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Veja os 10 nomes da lista

Os dez jogadores citados como finalistas são: