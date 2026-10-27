Jornalista compara Corinthians a Ceará e aponta rebaixamento

A semana do Corinthians iniciou pressionada; na última segunda-feira (26), o Grêmio venceu fora de casa e deixou o Timão na zona da degola. Hoje a probabilidade de rebaixamento dos paulistas é de 66%. Antes da vitória gremista, a chance era de 62%, de acordo com o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais.

Durante o programa Redação SporTV, Claudio Portella afirmou que alguns clubes precisam ligar o alerta para o rebaixamento urgentemente, se não quiserem ir para a segunda divisão do Brasileirão.

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Corinthians, Inter e Grêmio podem cair?

Para o jornalista, os representantes grandes do Sul na Série A e o Corinthians devem "abrir o olho" para não serem rebaixados. O comentarista chegou a comparar o rebaixamento do Ceará com a situação atual:

- A gente tem muita chance de ter um time grande, rebaixado, talvez até dois. Temos Corinthians, Inter e Grêmio. Grandes chances de termos um time grande de volta à Série B. Acho que temos que pegar o Ceará do ano passado como exemplo. Era um time em que a gente não falava e foi despencando - afirmou Portella.

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Para concluir, o especialista em futebol mencionou Botafogo e Vitória para este estado de alerta, mas destacou que a chance de caírem é diretamente inferior à dos clubes anteriormente citados:

- Tem times que, se não abrirem o olho, podem ser o Ceará desta temporada; Botafogo e Vitória, por mais que tenham poucas chances, mas até agora não têm feito um bom campeonato - finalizou o jornalista.

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➡️O que o Corinthians precisa fazer para evitar o rebaixamento à Série B?

Corinthians sofreu uma dura derrota na última rodada para o Vasco (Foto: Thiago Vasconcelos Dos Santos/AGIF)

Timão tenta encerrar jejum no Campeonato Brasileiro

A equipe comandada por Clarence Seedorf volta a campo na sexta-feira (30), às 20h, quando recebe o Mirassol, na Neo Química Arena, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Corinthians acumula dez partidas consecutivas sem vencer na competição e ocupa a 17ª colocação, com 33 pontos, dentro da zona de rebaixamento. Com apenas seis rodadas restantes, o time precisa reagir para aumentar suas chances de permanência na Série A.

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O adversário também está envolvido na disputa contra a queda. O Mirassol aparece na 15ª posição, com 37 pontos, quatro a mais que o Corinthians.