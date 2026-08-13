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Vergonha! Botafogo leva seis do Cienciano e dá vexame na Sul-Americana

Glorioso precisa de um milagre no jogo de volta para avançar de fase

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
13/08/2026 23:34
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Cienciano atropelou o Botafogo pela Copa Sul-Americana
Cienciano atropelou o Botafogo pela Copa Sul-Americana (Jose Angulo / AFP)

Um dia de pavor para o Botafogo em Cusco, no Peru. Na noite desta quinta-feira (13), no Estádio Garcilaso de la Vega, a equipe comandada por Franclim Carvalho foi atropelada pelo Cienciano pelo placar de 6 a 1 e deu um grande vexame fora de casa pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

As equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (20), no Nilton Santos. Para avançar de fase, o Glorioso terá de vencer por seis gols de diferença para avançar no tempo normal. O próximo compromisso será no domingo (16), contra o Vitória, pela 24ª rodada do Brasileirão.

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Cienciano x Botafogo: como foi o jogo?

Glorioso nas cordas

O Botafogo não viu a cor da bola em Cusco na etapa inicial e foi severamente punido. Modificado na escalação e taticamente, além de muito exposto nas chegadas pelos lados da equipe do Cienciano, o Glorioso foi para o intervalo já nas cordas e sendo goleado pelos donos da casa, que sobraram fisicamente e aproveitaram muitas falhas de marcação.

Antes dos 30 minutos de jogo o Cienciano já vencia a equipe alvinegra pelo placar de 3 a 0, com gols de Succar (duas vezes, sendo o segundo com falha de Warleson) e Bandiera — este muito questionado pelo Botafogo, que pediu toque no braço do atacante. Aos 34, Martinich acertou lindo chute de muito longe no ângulo esquerdo de Warleson, que nada pôde fazer. A pressão dos peruanos no Estádio Garcilaso de la Vega foi enorme.

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Franclim Carvalho é o técnico do Botafogo
Franclim Carvalho é o técnico do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Vergonha em Cusco

Logo na volta do intervalo, um golaço de falta do atacante Matheus Martins deu vida ao Botafogo, mas o time não teve força para buscar uma reação visando diminuir o marcador. O Cienciano seguiu encontrando espaços e voltou a aumentar o placar com Bandiera, aos 13 minutos. Desorganização total diante de um adversário que fez o mínimo.

Tempo não faltou para Franclim Carvalho organizar o sistema defensivo do Botafogo. Um gol atrás do outro, intervalo, equipe dimunuindo o placar... Sem alterações. Tanto taticamente quanto a peças. Um show de horrores em campo e à beira do gramado. A pressão seguiu a mesma, demorou, mas gerou o sexto gol com Succar, o nome do jogo.

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No fim, o Botafogo ainda teve um gol de Edenilson anulado. Sem pena, o Cienciano ignorou investimento, tradição e goleou o Glorioso pelo placar de 6 a 1. Uma das maiores vergonhas da história do Botafogo de Futebol e Regatas.

Visão do Lance!

Deu aula 🏅

Succar foi o astro da noite em Cusco. O camisa 19 marcou três vezes e comandou a goleada do Cienciano.

Ficou abaixo 📉

Franclim Carvalho. Não só pela escalação inicial, com um Botafogo desarrumado e exposto na altitude, como na demora para correção enquanto o Cienciano atropelava no campo de ataque.

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Ei, juiz! 📣

No segundo gol do Cienciano, após cobrança de falta ensaiada, Amondarain cabeceou para o meio da área e Bandiera escorou para o gol. A equipe alvinegra reclamou muito de toque no braço do camisa 11 do time peruano, o jogo ficou paralisado por cerca de sete minutos, mas o árbitro Augusto Aragon (EQU) validou mesmo após revisão no monitor do VAR.

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✅ FICHA TÉCNICA
Cienciano-PER 6 🆚 1 Botafogo
Copa Sul-Americana - Oitavas de final (ida)

📆 Data e horário: quinta-feira, 13 de agosto de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Garcilaso de la Vega
🟨 Arbitragem: Augusto Aragon (EQU)
🚩 Assistentes: Christian Lescano (EQU) e Mauricio Lozada (EQU)
🖥️ VAR: Franklin Congo (EQU)

Gols: Succar 17'/1ºT, 29'/1ºT e 32'/2ºT, Bandiera 19'/1ºT e 16'/2ºT, Martinich 34'/1ºT (CIE); Matheus Martins 3'/2ºT (BOT)

Cartões amarelos: Robles (CIE); Justino (BOT)

⚽ ESCALAÇÕES

CIENCIANO (Técnico: Horacio Melgarejo)

Espinoza, Cabello, Amondarain, Becerra e Martinich; Barreto (Aguirre), Romagnoli (Robles) e Hohberg; Souza, Bandiera (Caparó) e Succar.

BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho)

Warleson, Mateo Ponte, Ferraresi, Justino e Marçal (Alex Telles); Huguinho, Danilo (Santi Rodríguez), Medina (Edenilson) e Montoro (Kauan Toledo); Matheus Martins e Kadir (Arthur Cabral).

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