Vergonha! Botafogo leva seis do Cienciano e dá vexame na Sul-Americana
Glorioso precisa de um milagre no jogo de volta para avançar de fase
Um dia de pavor para o Botafogo em Cusco, no Peru. Na noite desta quinta-feira (13), no Estádio Garcilaso de la Vega, a equipe comandada por Franclim Carvalho foi atropelada pelo Cienciano pelo placar de 6 a 1 e deu um grande vexame fora de casa pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.
As equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (20), no Nilton Santos. Para avançar de fase, o Glorioso terá de vencer por seis gols de diferença para avançar no tempo normal. O próximo compromisso será no domingo (16), contra o Vitória, pela 24ª rodada do Brasileirão.
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Cienciano x Botafogo: como foi o jogo?
Glorioso nas cordas
O Botafogo não viu a cor da bola em Cusco na etapa inicial e foi severamente punido. Modificado na escalação e taticamente, além de muito exposto nas chegadas pelos lados da equipe do Cienciano, o Glorioso foi para o intervalo já nas cordas e sendo goleado pelos donos da casa, que sobraram fisicamente e aproveitaram muitas falhas de marcação.
Antes dos 30 minutos de jogo o Cienciano já vencia a equipe alvinegra pelo placar de 3 a 0, com gols de Succar (duas vezes, sendo o segundo com falha de Warleson) e Bandiera — este muito questionado pelo Botafogo, que pediu toque no braço do atacante. Aos 34, Martinich acertou lindo chute de muito longe no ângulo esquerdo de Warleson, que nada pôde fazer. A pressão dos peruanos no Estádio Garcilaso de la Vega foi enorme.
Vergonha em Cusco
Logo na volta do intervalo, um golaço de falta do atacante Matheus Martins deu vida ao Botafogo, mas o time não teve força para buscar uma reação visando diminuir o marcador. O Cienciano seguiu encontrando espaços e voltou a aumentar o placar com Bandiera, aos 13 minutos. Desorganização total diante de um adversário que fez o mínimo.
Tempo não faltou para Franclim Carvalho organizar o sistema defensivo do Botafogo. Um gol atrás do outro, intervalo, equipe dimunuindo o placar... Sem alterações. Tanto taticamente quanto a peças. Um show de horrores em campo e à beira do gramado. A pressão seguiu a mesma, demorou, mas gerou o sexto gol com Succar, o nome do jogo.
No fim, o Botafogo ainda teve um gol de Edenilson anulado. Sem pena, o Cienciano ignorou investimento, tradição e goleou o Glorioso pelo placar de 6 a 1. Uma das maiores vergonhas da história do Botafogo de Futebol e Regatas.
Visão do Lance!
Deu aula 🏅
Succar foi o astro da noite em Cusco. O camisa 19 marcou três vezes e comandou a goleada do Cienciano.
Ficou abaixo 📉
Franclim Carvalho. Não só pela escalação inicial, com um Botafogo desarrumado e exposto na altitude, como na demora para correção enquanto o Cienciano atropelava no campo de ataque.
Ei, juiz! 📣
No segundo gol do Cienciano, após cobrança de falta ensaiada, Amondarain cabeceou para o meio da área e Bandiera escorou para o gol. A equipe alvinegra reclamou muito de toque no braço do camisa 11 do time peruano, o jogo ficou paralisado por cerca de sete minutos, mas o árbitro Augusto Aragon (EQU) validou mesmo após revisão no monitor do VAR.
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✅ FICHA TÉCNICA
Cienciano-PER 6 🆚 1 Botafogo
Copa Sul-Americana - Oitavas de final (ida)
📆 Data e horário: quinta-feira, 13 de agosto de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Garcilaso de la Vega
🟨 Arbitragem: Augusto Aragon (EQU)
🚩 Assistentes: Christian Lescano (EQU) e Mauricio Lozada (EQU)
🖥️ VAR: Franklin Congo (EQU)
Gols: Succar 17'/1ºT, 29'/1ºT e 32'/2ºT, Bandiera 19'/1ºT e 16'/2ºT, Martinich 34'/1ºT (CIE); Matheus Martins 3'/2ºT (BOT)
Cartões amarelos: Robles (CIE); Justino (BOT)
⚽ ESCALAÇÕES
CIENCIANO (Técnico: Horacio Melgarejo)
Espinoza, Cabello, Amondarain, Becerra e Martinich; Barreto (Aguirre), Romagnoli (Robles) e Hohberg; Souza, Bandiera (Caparó) e Succar.
BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho)
Warleson, Mateo Ponte, Ferraresi, Justino e Marçal (Alex Telles); Huguinho, Danilo (Santi Rodríguez), Medina (Edenilson) e Montoro (Kauan Toledo); Matheus Martins e Kadir (Arthur Cabral).
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