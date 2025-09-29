menu hamburguer
Reginaldo Leme quer despedida da F1 com Galvão Bueno; entenda

Comentarista revelou desejo ao Lance!

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porRodrigo Fajardo Mendes,
Dia 29/09/2025
16:19
Reginaldo Leme
imagem cameraGalvão Bueno e Reginaldo Leme são companheiros de emissora (Foto: Reprodução/Instagram @regileme)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Em entrevista exclusiva ao Lance!, o jornalista Reginaldo Leme revelou que gostaria de uma despedida da Fórmula 1 (F1) ao lado de Galvão Bueno. O comentarista da Band está na emissora desde 2020 e, neste ano, o narrador também começou a fazer parte da rede. A Band se despede da F1 no GP de Abu Dhabi, em 7 de dezembro, e o jornalista seguirá na emissora. Assista à entrevista abaixo:

— É uma boa possibilidade. Sei que ele tem muita vontade. Eu também tenho — disse Reginaldo Leme ao Lance! quando perguntado sobre a possibilidade de haver a despedida em conjunto.

Galvão Bueno teve uma despedida da F1 em branco. A última corrida narrada por ele foi o Grande Prêmio do Brasil de 2019. A prova seguinte, que era a última da temporada, foi narrada por Sergio Mauricio na Globo. Em 2020, a pandemia de Covid-19 afastou Galvão das transmissões. No ano seguinte, a F1 migrou para a Band.

Para Reginaldo Leme, a despedida com Galvão Bueno seria a realização de um sonho para muitos que acompanham o esporte. O comentarista também vê o movimento como uma boa jogada de marketing por parte da Band:

— Vai depender da Band. Ao meu ver, seria uma boa jogada em termos de marketing. Seria realizar o que tenho certeza que é um sonho de muita gente, outros não, mas eu acho que isso pode acontecer. Quem sabe.

Desde 2021 na Band, a F1 fechou com a Globo para a próxima temporada. A emissora carioca não planeja recuperar nomes que estão na Band, focando em nomes que já são ou permaneceram na casa mesmo após a saída da categoria, como os comentaristas Luciano Burti e Rafel Lopes.

Lance! entrevista Reginaldo Leme

O Lance! finaliza série especial com Reginaldo Leme. O jornalista, com 53 anos de carreira e 80 de idade, concedeu entrevista exclusiva revelando detalhes sobre a sua carreira e seu futuro, além do desempenho dos brasileiros na categoria e a saída da Fórmula 1 da Band, emissora na qual é comentarista desde 2019.

Reginaldo Leme concede entrevista exclusiva ao Lance! (Foto: Lance!)
Reginaldo Leme concede entrevista exclusiva ao Lance! (Foto: Lance!)

