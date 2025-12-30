Felipe Melo comenta sobre interesse do Vasco em promessa uruguaia: 'Grande reforço'

Buscando alternativas para reforçar seu elenco para a próxima temporada, o Vasco abriu negociações com o zagueiro uruguaio Alan Saldivia, de 23 anos, que atua no Colo-Colo, do Chile. Diante desse interesse, o ex-jogador e comentarista Felipe Melo elogiou a possível contratação da equipe carioca.

Através de suas redes sociais, Felipe Melo relembrou que enfrentou o jovem zagueiro uruguaio pela Libertadores, quando ainda atuava pelo Fluminense. Segundo ele, o jogador tinha um grande potencial e poderia até chegar ao futebol europeu.

Antes de finalizar, o comentarista destacou que não acompanhou as atuações de Saldivia após o encontro pela Libertadores, mas reforçou que, em caso de acerto, seria um atleta que mudaria o patamar defensivo do Vasco. Confira abaixo.

- Eu joguei contra o Colo-Colo na última Libertadores que disputei e vencemos os dois jogos. Quando acabou o jogo eu dei uma entrevista e disse que se continuasse jogando e evoluindo daquele jeito, o jogador Alan Saldivia iria para a Europa o mais rápido possível, porque era um grande jogador. Dito isso, confesso que depois não acompanhei, não vi mais o atleta performando, mas se fechar, é um grande reforço. Espero de verdade que dê certo, ele vai elevar o patamar do sistema defensivo do Vasco. Tomara que seja aquele jogador que vi um tempo atrás, quando joguei contra, mas se o Vasco está de olho é porque o jogador continua performando - comentou o ex-jogador.

O interesse do Vasco em Saldivia não é novo. Ele chegou a ser monitorado pelo clube na metade do ano, e volta a ser analisado agora para a temporada de 2026. A contratação de um zagueiro é uma das prioridades de Fernando Diniz.

Saldivia é destro, tem 1,80m e está no Colo-Colo desde 2023. Ele foi titular em 19 dos 30 jogos do time na atual temporada, recebendo apenas três cartões amarelos. O jogador tem mais um ano de contrato com os chilenos. Os dados são da Transfermarket.

Além de Saldivia, Vasco tenta contratar colombiano

Texto por: Márcio Dolzan

A contratação do colombiano Johan Rojas, que pertence ao Monterrey, do México, está bem encaminhada. O Vasco tenta empréstimo até o fim da próxima temporada, com obrigação de compra prevista em contrato.

Destro, Rojas pode atuar centralizado, função exercida por Philippe Coutinho no Vasco, ou pelas pontas, principalmente pelo lado esquerdo. A princípio, a contratação é vista como uma opção para compor o elenco cruzmaltino. O jogador também soma convocações para a seleção colombiana sub-23.

