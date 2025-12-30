Retrospectiva: Movimentações da imprensa esportiva em 2025

O ano de 2025 foi marcado por muitas movimentações na imprensa esportiva. Grandes nomes do mercado, como o ex-jogador Denílson, o comentarista Bruno Formiga e o narrador João Guilherme, trocaram de casas ao longo desta temporada. Veja com o Lance! a retrospectiva das mudanças.

Galvão Bueno

O principal narrador esportivo da televisão brasileira teve casa nova em 2025. Após sair da Globo após a Copa do Mundo de 2022, Galvão retornou as transmissões neste ano. Ele foi a principal voz das transmissões do Brasileirão pela Amazon Prime durante a temporada.

Além disso, ele também tocou o programa "Galvão e Amigos", no SBT. A parceria com o canal permanecerá para 2026, pelo menos até a Copa do Mundo, onde o narrador irá participar da cobertura do evento.

Galvão Bueno no Galvão e Amigos, programa da Band (Foto: Reprodução)

Cazé TV

Victoria Leite deixou a ESPN, em novembro deste ano, para se juntar a Cazé TV. Antes, ela teve experiência prévia em veículos como Globo e Goat. A chegada fez parte de uma estratégia de ampliar o quadro feminino de comunicadoras. A iniciativa visou especialmente a Copa do Mundo de 2026.

Além dela, o jornalista Lucas Pedrosa deixou o SBT, após quatro anos, para se dedicar exclusivamente ao projeto da Cazé TV. Assim como na emissora paulista, ele atua no canal como comentarista e repórter.

Flamengo TV

O canal oficial do Flamengo passou por uma grande reformulação em 2025. As principais chegadas foram da apresentadora Daniela Boaventura e do narrador João Guilherme. Eles deixaram respectivamente os cargos na ESPN e Paramount + para se associarem ao projeto ambicioso do clube carioca em março.

Ge TV

A Globo entrou com os dois pés na porta no meio virtual em 2025. Durante a temporada, a emissora anunciou a criação da Ge TV, em agosto. Para a enfrentar a concorrência o canal trouxe nomes de peso.

Vindo da TNT Sports, chegaram ao canal a dupla Jorge Iggor e Bruno Formiga. O narrador e o comentarista ganharam destaque com as transmissões da Champions League, e são os responsáveis pelas principais transmissões do canal.

Além deles, a apresentadora Mariana Spinelli foi outra chegada que movimentou o mercado na época. Ela deixou a ESPN para acertar com a Ge TV. Além dos nomes citados, o ex-jogador André "Balada" e o apresentador Fred Bruno, ex-Desimpedidos, forma os principais nomes do canal.

Elenco da Ge TV (Foto: Reprodução)

Anthony Curti

Em agosto, o comunicador deixou a ESPN para se juntar a Globo. A chegada de Curti teve como foco a presença das transmissões da NFL (liga de futebol americano) ao grupo. Ele tem atuado nas transmissões do Sportv e Ge TV.

O comentarista tem mais de dez anos de experiência com o esporte em transmissões da ESPN, e ao longo do perído, se tornou uma referência nacional. Paralelamente à carreira na televisão, Curti também fundou o site ProFootball e é autor de três livros, sendo o de maior destaque o "Manual do Futebol Americano", considerado leitura essencial para fãs e iniciantes na modalidade.