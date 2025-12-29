menu hamburguer
Em passagem pelo Brasil, cantor Shawn Mendes joga vôlei de praia

Artistas mandou beijos para Bruna Marquezine

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Thiago Fernandes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/12/2025
23:18
Sahwn Mendes joga vôlei de praia em Alagos (Foto: Reprodução / X)
imagem cameraSahwn Mendes joga vôlei de praia em Alagos (Foto: Reprodução / X)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O cantor canadense Shawn Mendes está em mais uma passagem pelo Brasil. Dessa vez, o artista aproveitou para jogar vôlei de praia em praia de Alagoas, no Nordeste brasileiro. O cantor pop ainda aproveitou e mandou beijo para a atriz Bruna Marquezine. Os dois estariam em um relacionamento.

A tarde de vôlei de praia do cantor foi acompanhada por Sasha Meneguel, filha de Xuxa, e do cantor João Lucas, além de Marquezine. O canadense irá passar a virada de ano no nordeste brasileiro, acompanhado dos amigos.

Shawn Mendes (Foto: Francisco Cepeda/AgNews)
Shawn Mendes (Foto: Francisco Cepeda/AgNews)

Esta é a quarta vinda do cantor ao Brasil. Em uma das passagens, Shawn Mendes chegou a se hospedar na casa da cantora Ivete Sangalo. A prática do vôlei de praia pelo cantor é comum também em outros roteiros de viagens pelo mundo.

Tabela da Superliga feminina e masculina de vôlei

Pos.FemininaPontosMasculinaPontos

SESC RJ Flamengo

30

Vôlei Renata

29

Gerdau Minas

29

Sada Cruzeiro

29

Dentil Praia

24

Praia Clube

23

Osasco São Cristóvão

22

Itambé Minas

19

Fluminense F.C.

19

Saneago Goiás

18

SESI Vôlei Bauru

18

Suzano Vôlei

17

Sancor Vôlei

15

Guarulhos Bateubet

16

Paulistano Barueri

12

SESI Bauru

15

Brasília Vôlei

11

Azulim Sicoob

12

10º

Batavo Mackenzie

9

Joinville Vôlei

10

11º

Tijuca Vôlei

6

Viapol Vôlei SJC

8

12º

Renasce Sorocaba

3

JF Vôlei

2

