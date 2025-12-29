Em passagem pelo Brasil, cantor Shawn Mendes joga vôlei de praia
Artistas mandou beijos para Bruna Marquezine
O cantor canadense Shawn Mendes está em mais uma passagem pelo Brasil. Dessa vez, o artista aproveitou para jogar vôlei de praia em praia de Alagoas, no Nordeste brasileiro. O cantor pop ainda aproveitou e mandou beijo para a atriz Bruna Marquezine. Os dois estariam em um relacionamento.
A tarde de vôlei de praia do cantor foi acompanhada por Sasha Meneguel, filha de Xuxa, e do cantor João Lucas, além de Marquezine. O canadense irá passar a virada de ano no nordeste brasileiro, acompanhado dos amigos.
Esta é a quarta vinda do cantor ao Brasil. Em uma das passagens, Shawn Mendes chegou a se hospedar na casa da cantora Ivete Sangalo. A prática do vôlei de praia pelo cantor é comum também em outros roteiros de viagens pelo mundo.
