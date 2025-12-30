ESPN aumenta alcance e registra números impressionantes de audiência em 2025

A ESPN registrou um crescimento expressivo de audiência em 2025 e alcançou a marca de 45 milhões de pessoas, o que representa um aumento de 15% no alcance em relação ao ano passado. Segundo dados divulgados pela Kantar/Total indivíduos com Pay TV, a emissora o público feminino aumentou em 13%, e a expansão entre os mais jovens, também teve um aumento de 16% na faixa até 24 anos.

A principal novidade para 2025 foi a chegada da Série B do Campeonato Brasileiro à programação da ESPN. A competição movimentou torcedores das cinco regiões do país e, ao longo da temporada, alcançou mais de 12 milhões de pessoas. O torneio também está confirmado na grade da emissora para 2026.

Outro grande destaque foram as transmissões da Libertadores, que registraram picos de audiência nas partidas de grandes clubes brasileiros. A final entre Flamengo e Palmeiras, por exemplo, levou a ESPN a alcançar quase 2 milhões de pessoas. As competições da CONMEBOL também seguem garantidas na programação, após a renovação do contrato com a entidade.

ESPN terá novidades em sua grade para 2026

O próximo ano marca um novo momento para o tênis na ESPN. A partir de 2026, o canal passa a ter exclusividade na transmissão dos quatro torneios de Grand Slam, ampliando ainda mais seu portfólio de grandes eventos internacionais na modalidade.

Além disso, propriedades consagradas como NFL e Super Bowl, NBA e outras atrações de grande audiência seguem asseguradas na programação de 2026, reforçando o compromisso da ESPN em oferecer ao fã de esportes uma cobertura completa.

