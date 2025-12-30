Torcedores se agitam com a chegada de novo reforço do Flamengo: 'Saudações'

O Flamengo chegou a um acordo com o Internacional e está por detalhes de anunciar o zagueiro Vitão como primeiro reforço para 2026. Na madrugada desta terça-feira (30), o jogador desembarcou no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e foi recebido pelos torcedores no Aeroporto do Galeão. Nas redes sociais, os internautas também celebraram a chegada do novo reforço rubro-negro.

Antes de fechar com o Rubro Negro, Vitão estava apalavrado com o Cruzeiro, tendo, inclusive conversado com o técnico Tite sobre o seu aproveitamento. O Flamengo, no entanto, atravessou as negociações e irá desembolsar 6 milhões de euros (R$ 39,2 milhões), mais o abatimento da dívida pendente pelo volante Thiago Maia, atualmente (com juros) na casa dos 5 milhões de euros (R$ 32,7 milhões).

Após a chegada do primeiro reforço rubro-negro ao Rio de Janeiro, os torcedores se manifestaram nas redes sociais. Segundo um dos internautas, o Flamengo terá um defesa de respeito com a chegada de Vitão ao clube. Confira abaixo.

Segundo apuração do Lance!, Vitão está de férias com sua família, veio ao Rio de Janeiro apenas para realizar exames juntos ao Flamengo e volta para aproveitar os últimos dias de descanso. A assinatura do contrato está prevista para o dia 12 de janeiro, quando irá se apresentar para a próxima temporada.

Flamengo confirma data de pré-temporada com elenco principal

Texto por: Pedro Werneck

O elenco principal do Flamengo se reapresentará ao CT George Helal para iniciar a preparação para o ano de 2026 no dia 12 de janeiro, às 9h. Os jogadores do time sub-20, que representarão o Rubro-Negro nos primeiros jogos do Carioca, retornam do recesso anteriormente, já no dia 2.

Após dois anos realizando a pré-temporada nos Estados Unidos, o clube treinará no Ninho do Urubu devido ao tempo apertado. O último jogo do clube foi no dia 17 de dezembro, quando disputou a final da Copa Intercontinental contra o PSG. Portanto, os atletas terão apenas 25 dias de férias, tempo menor que o ideal, mas o máximo possível diante dos desafios do calendário.

