A atuação de Estêvão na goleada do Brasil por 7 a 0 sobre Singapura, nesta terça-feira (17), repercutiu entre torcedores estrangeiros nas redes sociais. O atacante teve participação importante no setor ofensivo da Seleção, distribuiu duas assistências e chamou a atenção de fãs do Chelsea, que aproveitaram a oportunidade para cobrar mais espaço para o brasileiro na equipe inglesa.

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Um dos comentários foi direcionado ao técnico Xabi Alonso, com um torcedor questionando a permanência de Estêvão no banco de reservas após a Data Fifa. Outro internauta destacou a participação do jovem nos gols brasileiros e avaliou que o jogador está acumulando assistências em vez de balançar as redes.

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Veja a repercussão:

Tradução: Com todo o barulho em torno desse jogador superestimado dessa geração, você nem vai perceber que ele só acabou de marcar seu primeiro gol da temporada

Tradução: O momento em que o gol de Estevão foi anulado e depois ele respondeu com outro gol

Xabi Alonso:

Tradução: Xabi Alonso, não vejo motivo para você manter o Estevão no banco depois da pausa internacional.

Tradução: Estevão conquista sua segunda assistência do jogo após passar a bola para Endrick, que fez o resto de forma brilhante.

Tradução: Estevao conquista sua segunda assistência do jogo após passar a bola para Endrick, que fez o resto de forma brilhante.

Tradução: Estevao está acumulando assistências em vez de gols em um jogo em que todo mundo come.