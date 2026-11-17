Estrangeiros reagem à atuação de Estevão em goleada: 'Não vai'
Seleção Brasileira venceu a Singapura por 7 a 0 nesta terça-feira (17)
A atuação de Estêvão na goleada do Brasil por 7 a 0 sobre Singapura, nesta terça-feira (17), repercutiu entre torcedores estrangeiros nas redes sociais. O atacante teve participação importante no setor ofensivo da Seleção, distribuiu duas assistências e chamou a atenção de fãs do Chelsea, que aproveitaram a oportunidade para cobrar mais espaço para o brasileiro na equipe inglesa.
➡️ Veja gols em Brasil x Singapura
Um dos comentários foi direcionado ao técnico Xabi Alonso, com um torcedor questionando a permanência de Estêvão no banco de reservas após a Data Fifa. Outro internauta destacou a participação do jovem nos gols brasileiros e avaliou que o jogador está acumulando assistências em vez de balançar as redes.
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Veja a repercussão:
Tradução: Com todo o barulho em torno desse jogador superestimado dessa geração, você nem vai perceber que ele só acabou de marcar seu primeiro gol da temporada
Tradução: O momento em que o gol de Estevão foi anulado e depois ele respondeu com outro gol
Xabi Alonso:
Tradução: Xabi Alonso, não vejo motivo para você manter o Estevão no banco depois da pausa internacional.
Tradução: Estevão conquista sua segunda assistência do jogo após passar a bola para Endrick, que fez o resto de forma brilhante.
Tradução: Estevao conquista sua segunda assistência do jogo após passar a bola para Endrick, que fez o resto de forma brilhante.
Tradução: Estevao está acumulando assistências em vez de gols em um jogo em que todo mundo come.
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