A Seleção Brasileira goleou Singapura por 7 a 0 nesta terça-feira (17), e a atuação de Allan repercutiu fortemente entre os torcedores do Palmeiras nas redes sociais. O jogador do Manchester City, revelado nas categorias de base do clube alviverde, entrou na segunda etapa do confronto, atuou por 30 minutos e participou diretamente da jogada que resultou no sétimo gol do Brasil.

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Allan deixou o Palmeiras rumo ao Manchester City (Foto: Cesar Grecco/Palmeiras)

Como foi Brasil 7 a 0 Singapura

Vini Jr faz hat-trick e Endrick amplia no primeiro tempo

Sem nenhuma dificuldade imposta por Singapura, a 149ª colocada no ranking da Fifa, a Seleção Brasileira fez um primeiro tempo em ritmo de treino. Com Bruno Guimarães distribuindo o jogo no meio, Estêvão aberto pela direita e Vini Jr pela esquerda, o Brasil passeou em campo. Há de se destacar o time solidário, com muitas trocas de passes e nenhuma vaidade para chutar a gol, algo que era fácil. Vini Jr marcou três vezes e Endrick deixou o dele. Rayan e Estêvão também chegaram a marcar, mas os gols foram anulados por impedimento e falta.

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Brasil muda no segundo tempo, mas mantém ritmo e goleia

A Seleção Brasileira voltou igual para o segundo, mas aos poucos o auxiliar Francesco Mauri — que substituiu o suspenso Carlo Ancelotti, que assistiu de camarote — mudou bastante o time.