Vai voltar? Ronaldinho faz mistério sobre retorno aos gramados

Após a partida, Ronaldinho foi questionado sobre a possibilidade de disputar outros compromissos pelo Ravenna. O brasileiro preferiu não confirmar se o confronto diante do Forlì representou sua última aparição oficial, deixando a decisão nas mãos da direção do clube.

O ex-Seleção Brasileira chegou a atuar por 45 minutos em sua estreia pelo Ravenna. Titular com a camisa 10 jogou todo o primeiro tempo da vitória por 2 a 0 contra o Forlì, no último domingo (15), sendo substituído no intervalo.

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— Ainda não sei, agora é com o presidente. É o presidente me chamar e eu volto — declarou.

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Ronaldinho estreou como titular pelo Ravenna (Photo by Stefano RELLANDINI / AFP)

Retorno oficial de Ronaldinho aos gramados?

Na sequência, o ex-jogador admitiu que continua sentindo prazer em estar dentro de campo e demonstrou disposição para atender a um eventual novo chamado da equipe italiana.

— Sempre, sempre, eu gosto. Eu disse a ele: sempre que precisar de mim, eu estou aqui - afirmou o atacante.

O camisa 10 também foi perguntado sobre o aspecto mais especial de seu retorno aos gramados. Em uma resposta que destacou sua relação com o esporte, Ronaldinho citou desde a experiência de disputar novamente uma partida até os momentos vividos com os companheiros nos vestiários.

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— Estar jogando mais uma vez, viver os momentos no vestiário. Tudo isso... tudo é lindo. O futebol tem sido a coisa mais linda que tenho vivido na minha vida.

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Agora também, como investidor do Ravenna, Ronaldinho construiu uma carreira de destaque internacional. Revelado pelo Grêmio, o brasileiro passou por Paris Saint-Germain, Barcelona, Milan e Atlético-MG, além de defender a Seleção Brasileira. Pela Amarelinha, conquistou a Copa do Mundo de 2002, na campanha do pentacampeonato.