O Brasil goleou Singapura nesta terça-feira (17), e a ausência de Raphinha virou assunto entre estrangeiros nas redes sociais. O capitão da Seleção Brasileira estava suspenso da partida por um cartão vermelho recebido no último amistoso, contra o Japão.

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Veja alguns comentários:

Tradução: O Brasil não precisa do Raphinha para vencer, e eu nem estou mentindo. Ele não contribuiu com nada para a seleção brasileira desde que começou a jogar pela equipe nacional. Ele prefere voltar correndo para o Barcelona do que encher seu país de orgulho. Não é que ele odeie o Brasil, ele é só um jogador de sistema que não consegue fazer nada fora do Barcelona.

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Tradução: A seleção brasileira está cozinhando sem um certo jogador do Barcelona.

Tradução: Raphinha no Barcelona e Raphinha no Brasil

Tradução: Dia serviu. Todos os três, Vini, Endrick e Estevão, marcaram. O Brasil pode estar de volta com esses três. Raphinha, não é necessário.

Raphinha, atacante da seleção brasileira, em coletiva de imprensa antes de Brasil x Japão (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Como foi Brasil 7 a 0 Singapura

Vini Jr faz hat-trick e Endrick amplia no primeiro tempo

Sem nenhuma dificuldade imposta por Singapura, a 149ª colocada no ranking da Fifa, a Seleção Brasileira fez um primeiro tempo em ritmo de treino. Com Bruno Guimarães distribuindo o jogo no meio, Estêvão aberto pela direita e Vini Jr pela esquerda, o Brasil passeou em campo. Há de se destacar o time solidário, com muitas trocas de passes e nenhuma vaidade para chutar a gol, algo que era fácil. Vini Jr marcou três vezes e Endrick deixou o dele. Rayan e Estêvão também chegaram a marcar, mas os gols foram anulados por impedimento e falta.

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Brasil muda no segundo tempo, mas mantém ritmo e goleia

A Seleção Brasileira voltou igual para o segundo, mas aos poucos o auxiliar Francesco Mauri — que substituiu o suspenso Carlo Ancelotti, que assistiu de camarote — mudou bastante o time.