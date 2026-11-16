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Vini Jr planeja retorno ao Flamengo: 'Vou voltar para casa'

Atacante abriu o jogo durante coletiva de imprensa

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
16/11/2026 09:32
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Vinícius Jr. em coletiva da Seleção Brasileira
Vinícius Jr. em coletiva da Seleção Brasileira

O Flamengo completou 131 anos no domingo (15), e quem mandou o recado de longe foi um velho conhecido da Gávea. Vinicius Junior aproveitou a entrevista coletiva da Seleção Brasileira, nesta segunda-feira (16), em Singapura, para homenagear o clube que o revelou. O atacante do Real Madrid também tocou no assunto sobre um possível retorno em breve.

Formado nas categorias de base do Rubro-Negro, Vini declarou torcida pela conquista do Campeonato Brasileiro e projetou a volta ao Rio de Janeiro em um futuro próximo.

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Possível retorno ao Flamengo em breve?

A fala sobre o clube formador veio em uma entrevista de tom bem franco. Aos 26 anos, Vini abriu o jogo com os jornalistas sobre o momento da carreira na Europa. Ele revelou que as especulações de mercado e a situação da renovação com o Real Madrid mexeram com a cabeça dele no começo da temporada.

— Sobre o Flamengo, eu sempre desejo o melhor, estou torcendo muito para que seja campeão brasileiro e que no futuro bem próximo eu possa voltar para casa — disse Vinicius Junior.

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O atacante admitiu ainda que o assédio de outros clubes no último verão europeu e as conversas sobre o novo contrato com o time espanhol pesaram no lado emocional. A isso se somou o desgaste físico, já que ele treinou menos durante as férias depois da Copa do Mundo.

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Vini Jr revela desejo de voltar ao Flamengo em breve
Vini Jr revela desejo de voltar ao Flamengo em breve (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Foco em Singapura

No momento, para Vini Jr, o assunto é a bola rolando com a camisa amarelinha. Nesta terça-feira (17), a Seleção enfrenta o time local em amistoso. O atacante está confirmado por Carlo Ancelotti no trio ofensivo titular, ao lado de Estêvão e Endrick.

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No último confronto contra o Japão, o Brasil foi derrotado pelo placar de 3 a 2; no entanto, Vini Jr balançou as redes duas vezes contra a seleção asiática. O atleta se destacou e ganhou boa minutagem em campo com Carlo Ancelotti no pós-Copa do Mundo.

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