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Ídolo da Alemanha detona Infantino: 'Aqui estamos nós'

Alemanha enfrenta a Holanda hoje (16) às 16h45 (de Brasília)

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
16/11/2026 10:33
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Comandante alemão criticou uma possível reeleição do atual presidente (Foto: Reprodução/Instagram)
Comandante alemão criticou uma possível reeleição do atual presidente (Foto: Reprodução/Instagram)

O ídolo e atual técnico da Alemanha, Jürgen Klopp, entrou de vez na lista de vozes que pedem a saída de Gianni Infantino do comando da Fifa. O técnico torce para que o dirigente, hoje sob forte pressão, seja substituído na presidência da entidade.

O motivo da fervura é o caso Folarin Balogun. A forma como a Fifa tratou o cartão vermelho do atacante dos Estados Unidos foi alvo de críticas, já que, após uma interferência política, ele pôde enfrentar a Bélgica na Copa do Mundo. Depois do torneio, disputado no verão do Hemisfério Norte, Infantino ainda propôs uma empresa avaliada em US$ 20 bilhões, aberta a investidores privados (a família Kushner incluída), para administrar a Copa. A ideia foi recebida com uma onda de reações negativas.

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Técnico da Alemanha quer saída de Infantino da Fifa

O ex-comandante de Borussia Dortmund e Liverpool defendeu que há quem sirva ao futebol sem o peso de interesses financeiros:

— Sem dúvida, existem pessoas que realmente se importam com o futebol e não têm interesses financeiros. Se uma delas assumisse o cargo, seria um avanço extremamente positivo - afirmou o técnico.

Questionado sobre a eleição para a presidência da Fifa, marcada para o ano que vem, Klopp não enrolou para detonar uma possível permanência de Infantino no cargo:

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— Hoje existe um consenso unânime de que uma mudança faria sentido. Eu achava que, depois de Sepp Blatter, a situação não poderia piorar, mas, veja só, aqui estamos nós - disparou Klopp.

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Técnico da Alemanha critica gestão de Gianni Infantino na Fifa (Photo by Pedja Milosavljevic / AFP)
Técnico da Alemanha critica gestão de Gianni Infantino na Fifa (Photo by Pedja Milosavljevic / AFP)

Antecessor da atual gestão e eleições da Fifa

Blatter foi banido do futebol por oito anos em 2015, por um pagamento indevido feito em 2011 ao então presidente da Uefa, Michel Platini. A punição acabou sendo reduzida depois.

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Em setembro, a Fifa informou que Infantino, há uma década à frente da entidade, vai buscar a reeleição em março de 2027. Klopp deixou claro que espera outro vencedor. Segundo relatos, Kozo Tashima disputará o cargo contra o atual presidente, e o ex-jogador da seleção suíça Ramon Vega também anunciou que pretende entrar na corrida. A Uefa, por sua vez, procura um nome para enfrentar Infantino, e o prazo termina em 18 de novembro.

Cada candidato precisa do apoio de cinco das 211 federações-membro, que votam em 18 de março de 2027, em Rabat, no Marrocos, durante o Congresso da Fifa. Antes disso, todos passam por uma verificação de elegibilidade feita por um comitê de três integrantes indicado pela própria Fifa.

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